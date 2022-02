Nirgendwo im Lande dreht sich das Transfer-Karussel im Winter schneller wie beim FC Wacker Innsbruck. Zum Finale der Personal-Fluktuation - drei erfahrene Spieler wurden "ausgemustert", sechs Youngster kamen - wurde als siebenter Neuzugang nun ablösefrei ein erfahrener Legionär aus Deutschland verpflichtet: Dennis Grote. Der 35-jährige, ehemalige deutsche U-21-Europameister unterschreibt beim Tabellenachten der Admiral 2. Liga einen Vertrag bis zum Saisonende.

Aufgrund seiner Vertragsauflösung beim deutschen Regionalligisten Rot-Weiß Essen wechselt der Deutsche ablösefrei an den Inn zum Team von Neo-Chefcoach Michael Oenning. Dennis Grote, geboren am 9. August 1986 in Kaiserslautern, startete seine Karriere in der Jugend des 1.FC Kaiserslautern.

Über Stationen beim FC Wettringen und Preußen Münster führte ihn sein Weg zum VfL Bochum, mit dem er deutscher Zweitligameister wurde und in weiterer Folge 69 Bundesligaspiele bestritt. Nach einem Abstecher zu Rot-Weiß Oberhausen kehrte der Linksfuß zur Preußen Münster zurück. 2014 folgte der Wechsel zum MSV Duisburg, ehe der mittlerweile 35-Jährige zum FC Chemnitz transferiert wurde. Zuletzt war Grote bei Rot-Weiß Essen unter Vertrag und hatte dort das Amt des Kapitäns inne.

Mit 35 Jahren erste Fußall-Station im Ausland

Außerdem war Dennis Grote Nachwuchsteamspieler und konnte mit der deutschen U21 Nationalmannschaft 2009 den Europameistertitel gewinnen.

Selcuk Cosun (Sport und Finanzen Wacker): „Mit Dennis Grote konnten wir einen unserer Wunschspieler bis Saisonende verpflichten. Er verfügt über jede Menge Erfahrung und soll so eine Führungsrolle in unserer jungen Mannschaft einnehmen. Zudem ist er flexibel einsetzbar und wird uns am Platz Stabilität verleihen!“

Dennis Grote: „Ich freue mich enorm auf meine erste Station im Ausland. Als Traditionsverein ist mir der FC Wacker Innsbruck natürlich bekannt und umso mehr freue ich mich auf die neue Aufgabe. Ich möchte mit meiner Erfahrung vorangehen und der Mannschaft so im kommenden halben Jahr helfen!“

Foto: FC Wacker Innsbruck