Enrique Wild zurück zum FC Juniors OÖ! Nach einem halben Jahr wechselt der 22-jährige Schweizer leihweise zurück zum aktuell Tabellenvorletzten der Admiral 2. Liga und soll die Defensive der Oberösterreicher verstärken.

Nachdem Enrique Wild in der abgelaufenen Hinrunde beim Bundesliga-Neunten LASK unter Vertrag stand, wechselt der Abwehrspieler nun bis Saisonende per Leihvertrag zurück zum FC Juniors OÖ und wird ab sofort wieder gemeinsam mit Benjamin Wallquist & Co auf Punktejagd gehen. Der Linksfuß, der in der Saison 2020/21 vom FC Winterthur zu den Juniors wechselte, soll vorrangig als linker Verteidiger eingesetzt.

Im Vorjahr empfahl sich Wild mit konstanten Leistungen für Kooperationspartner LASK

Beim FC Juniors zeigte Enrique Wild mit ausgezeichneten Leistungen auf - in der vergangenen Spielzeit kam er auf 24 Einsätze, spielte dabei 17-mal von Beginn an und konnte zwei Tore erzielen. Nun kehrt er zurück, um das Team von Manuel Takacs zu unterstützen.

„Der Transfer von Enrique Wild freut mich extrem, weil er neben seinen fußballerischen Qualitäten Eigenschaften mitbringt, die wir in der Rückrunde definitiv brauchen werden. Diese sind Leidenschaft und Positivität. Er kennt die Mannschaft und hat auf seine Mitspieler einen positiven Einfluss“, so Cheftrainer Takacs.

Fotos: FC Juniors OÖ