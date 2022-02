Das Freitag-Match bei First Vienna FC 1894 auf der Hohen Warte war für den FC Blau-Weiß Linz der Schlusspunkt der Vorbereitungs-Spiele auf die Frühjahrs-Runde in der Admiral 2. Liga und die General-Probe für das OÖ-Derby kommenden Freitag gegen Vorwärts Steyr (Ankick: 20:25 Uhr). Der Zweitligafünfte gewann die "Probe-Partie" beim Ost-Regionalligisten zwar mit 4:0 (2:0) und blieb damit in diesem Jahr unbesiegt (sechs Spiele, fünf Siege und ein Remis, Gesamtscore 26:4!), doch das Sportliche geriet in den Hintergrund, nachdem die Partie abgebrochen wurde und dank dem Schulterschluss beider Klubs auf ungewöhnliche Art weiter geführt wurde.

Gegen den Aufstiegsaspiranten aus der RL Ost zeigten die Königsblauen von der ersten Minute an einen ambitionierten Fußball und präsentierten sich über weite Strecken in allen Belangen überlegen. Die 2:0-Führung zur Pause durch Treffer von Seidl und Mitrovic untermauerten das auch in Sachen Spielstand.

Für einen unwürdigen Auftritt sorgte dann allerdings Schiedsrichter Dr. Safak Barmaksiz. Nach einer Rangelei zwischen Blau-Weiß-Abwehrchef Fabio Strauss und einem Gegenspieler zeigte der Unparteiische beiden Spielern die Rote Karte, was im Anschluss zu heftigen Diskussionen auf beiden Seiten führte. Beide Mannschaften interpretierten diese Rangelei als harmlos und wollten normal weiterspielen – nur hatten sie die Rechnung ohne den Unparteiischen gemacht, der seine krasse Fehlentscheidung nicht mehr revidieren wollte und die Partie zu allem Überdruss dann auch noch abgebrochen hatte.

"Video-Beweis" - Vereine mit "Schulterschluss" - Vienna-Verantwortlicher übernimmt Spielleitung nach Abbruch

Beide Mannschaften sprachen sich kurz ab und ließen die Partie, unter Führung eines Verantwortlichen der Vienna, weiterlaufen. Blau-Weiß-Teammanager Peter Huliak übernahm die Linienrichter-Funktion. Trainer Gerald Scheiblehner sprach nach der Partie von einem komplett inakzeptablen Verhalten des Schiedsrichters. „So kann man einfach nicht auftreten – es gab überhaupt keinen Grund so zu eskalieren – das haben beide Mannschaften ihm auch signalisiert. Es ist alles auf Video dokumentiert und wir werden hier sicher gemeinsam mit der Vienna einen Bericht verfassen.“

Sportlich lief es dann im zweiten Durchgang für die Scheiblehner-Schützlinge zwar nicht mehr ganz so gut, dennoch konnte das Ergebnis noch durch zwei späte Treffer von Eder und Kostic auf 4:0 nach oben geschraubt werden. „Alles in allem können wir mit der Leistung heute zufrieden sein, auch wenn in der 2. Halbzeit sicher noch mehr möglich gewesen wäre. Wichtig war für mich, dass wir ohne Gegentor geblieben sind“, so Trainer Scheiblehner nach dem Spiel.

First Vienna FC 1894 vs. Blau-Weiß Linz 0:4 (0:2) Tore: Seidl (4.), Mitrovic (35.), Eder (90.) und Kostic (90. +2)

Foto: FC Blau-Weiß Linz