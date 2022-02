Eine Woche vor dem Frühjahresauftakt in der Admiral 2. Liga bei den Young Violets Austria Wien holte der Zweitliga-Dritte Floridsorfer AC einen verdienten, wenngleich unspektakulären 1:0-Testspielsieg gegen den Regionalligisten ASK-BSC Bruck/Leitha. Der gebürtige Wolfsberger und ÖFB-U20-Team-Mittelstürmer Marcel Monsberger wurde Matchwinner.

Das Trainer-Duo Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov schickte bei der Generalprobe vor dem Frühjahres-Auftakt in der Admiral 2. Liga bei den Young Violets Austria Wien (Freitag, 18. Februar, 18:30 Uhr) bis auf zwei Ausnahmen jene Start-Elf auf den Platz, die vor einer Woche beim Bundesliga-Dritten Wolfsberger AC im UNIQA ÖFB-Cup angetreten war. Einzig Anthony Schmid und Elias Felber begannen für Joao Oliveira und Thomas Komornyik. U18-Flügelspieler Oluwaseun Adewumi steht zudem erstmals im Kader der Profis.

Die Partie auf dem Hauptfeld des FAC-Platzes begann schwungvoll. Nach elf Minuten verpasste Elias Felber eine gute Hereingabe in der Mitte nur knapp (11.). Es war ein erstes Highlight einer noch jungen Partie, in der sich auch die Gäste aus Bruck als guter und unangenehmer Gegner erwiesen. Nach einer weiteren Hereingabe vom starken Marcus Maier von der rechten Seite, scheiterte Anthony Schmid per Kopfball am Schlussmann der Gäste (16.).

Nach einem Cornerball verpasste Patrick Puchegger zuerst denkbar knapp per Kopfball die Führung, wenig später war es dann soweit. Nach einer Freistoßflanke von Marco Krainz stand Mittelstürmer Marcel Monsberger (Foto) richtig und der Kärntner spitzelte den Ball über die Linie (36.) zum 1:0-Pausenstand.

Youngster Oluwaseun Adewumi mit FAC-Profi-Debüt

Nach dem Seitenwechsel war es zunächst Innenverteidiger Patrick Puchegger, der mit einem scharfen Freistoß aus spitzem Winkel für Gefahr sorgte (58.). Kurz danach wurde ein Schuss des eingewechselten David Ungar knapp vor der Linie geklärt (59.). Marco Krainz (81.) und erneut David Ungar (85.) versäumten in der Schlussphase das 2:0, ehe U18-Offensivtalent Oluwaseun Adewumi in den letzten Minuten der Partie sein Debüt bei den Profis absolvierte.

In genau einer Woche starten die Blau-Weißen in der Generali Arena bei den Young Violets Austria Wien gleich mit einem Stadtduell in das Frühjahr der Admiral 2. Liga (Anpfiff: 18:30 Uhr). Tickets gibt es ab Montag, 10 Uhr auf der Homepage der Wiener Austria oder am Spieltag bei der Abendkassa.

FAC Wien: Gütlbauer – Becirovic (K) (71. Rechberger) , Bubalovic (85. Petkovic), Puchegger (71. Krasniqi), Gassmann – Krainz, Rasner – Maier (55. Ungar), Felber (85. Adewumi), Schmid (46. dos Santos) – Monsberger (71. Dogan)

Tor: Monsberger (36.); GK: Rasner (30.)

Fotos: FAC