Während am Freitag im "Medien-Container" der Raiffeisen Arena in Pasching die Pressekonferenz des Admiral Bundesligisten LASK lief, bereiteten sich nebenan auf der Sportanlage die Zweitligisten FC Juniors OÖ und der FC Liefering auf die Testspiel-Derniere der in einer Woche fortgesetzten Saison der Admiral 2. Liga vor. Dabei kassierte der Kooperationspartner des FC Red Bull Salzburg nach 90 Minuten eine 0:2-Niederlage. Da im Vorfeld 135 Minuten vereinbart wurden, gewann der gastgebende Kooperationspartner des LASK letztendlich mit 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).

Der Tabellenzweite der Admiral 2. Liga hatte im ersten Durchgang – die Partie wurde in drei Abschnitten à 45 Minuten absolviert – mit der aggressiven Herangehensweise der Oberösterreicher zu kämpfen. Ignace Van der Brempt, belgischer Winter-Neuzugang von Red Bull Salzburg und an Liefering ausgeliehen, sowie seine Mitspieler riefen vor allem durch Tobias Killinger und Lawrence Agyekum Torgefahr hervor. Ersterer stand bei seinem Kopfballtreffer allerdings im Abseits, der Letztgenannte zog im Eins-gegen-Eins den Kürzeren. Der Liga-Tabellenvorletzte aus Oberösterreich fand drei, vier ambitionierte Gelegenheiten vor, doch Schlussmann Adam Stejskal bewahrte Liefering im "ersten Spieldrittel" vor einem Rückstand.

Kadlec bringt Juniors auf Siegerstraße - "Junior" Jánó mit Ehrentreffer

Im "zweiten Drittel" präsentierten sich die Juniors OÖ effizienter beim Torabschluss: Erst traf Kadlec per 18-Meter-Schuss im Anschluss an einen Cornerball (70.), dann erzielte Drame aus kurzer Distanz das 2:0 (78.). Bei einem Reischl-Header fehlten indes Zentimeter, Zeteny Jano scheiterte am Keeper. Damit endete die Partie nach der regulären Spielzeit mit 0:2.

Auch der „Nachschlag“ stand im Zeichen der Juniors. Jaunegg finalisierte einen Konter zum 3:0 (112.), Altunbas (Foto) war im Nachschuss erfolgreich, nachdem Balazs Toth einen Drame-Elfmeter noch pariert hatte (115.). Den Schlusspunkt setzte der erst 16-jährige Österreicher mit ungarischen Wurzeln, Jánó Zétény, der nach einer sensationellen Einzelleistung abschließend den Ehrentreffer erzielte.

In der Admiral 2. Liga starten beide Teams mit Runde 17 am kommenden Wochenende wie folgt in das Frühjahr:

FC Juniors OÖ vs. SK Rapid II (Freitag 18.02., 18:30 Uhr), während der FC Liefering zur "Sonntags-Matinee" beim Bundesliga-Absteiger SKN St. Pölten (10:30 Uhr) gastiert.

FC Juniors OÖ vs. FC Liefering 4:1 (0:0/2:0/2:1).

Torschützen: Kadlec (70.), Drame (78.), Jaunegg (112.), Altunbas (115.) bzw. Jano (125.)

FC Liefering-Chefcoach Rene Aufhauser: „Wegen zahlreicher Ausfälle haben wir vermehrt auf U18-Spieler zurückgegriffen. Und sie haben es über 60, 70 Minuten hinweg richtig okay gemacht. Danach waren nur noch U18-Kicker am Feld, aber auch sie haben es sehr gut gemacht. Wegen zwei Unachtsamkeiten haben sie sich um den Lohn gebracht, die Gegentore waren absolut vermeidbar. Die Vorbereitung ist für uns alles andere als glatt gelaufen, andererseits konnten sich einige von der U18 für höhere Aufgaben empfehlen!“

FC Liefering: Stejskal (46. Krumrey/91. Toth) – Van der Brempt (91. Sulzbacher), Atiabou (75. Vasquez/105. Gertig), Böckle (75. Baran/105. Moswitzer), Ibertsberger (91. Pejazic) – Paumgartner (91. Halwachs/120. Baran), Sadeqi (46. Bijelic), Diakite (75. Jano), Berki (75. Modritsch) – Killinger (46. Reischl/91. Stjepanovic), Agyekum (75. Neumann).

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at