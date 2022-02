Wir schreiben Freitag, den 18., nicht den 13.! Die Mannschafts-Aufstellungen beim mit Spannung erwarteten und ja auch vor zahlreichen Zuschauern möglichen OÖ-Derby in der Admiral 2. Liga zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und dem Vorletzten Vorwärts Steyr lagen zeitgerecht vor, ehe beim Aufwärmen beide Teams der Stromausfall ereilte. Und ein "Fluch" über diesem vermeintlichen "Freitag-Flutlichtspiel" lag. Apropos Fluch: Oliver Fluch ist der Schiedsrichter dieser Partie...aller (Frühjahrs-) Anfang ist schwer...letztendlich wurde um 21 Uhr dann die Partie wegen technischer Probleme abgesagt!

Während in den drei anderen Stadien (Young Violets Austria Wien in Generali Arena, FC Juniors OÖ in Raiffeisen Arena in Pasching sowie in Horn vs. GAK) bereits Frühjahrs-Auftakt-Runde 17 erfolgte - siehe Spielberichte und Liveticker an anderer Stelle auf Ligaportal.

Zwei Flutlichtmasten fielen während des Aufwärmens beider Mannschaften aus, sodass das Spielfeld suboptimal bis kaum beleuchtet ist. Allemal nicht Spieleinsatz-Norm entsprechend. Weswegen auch nicht wie geplant um 20:25 Uhr angepfiffen wurde von Schiedsrichter Oliver Fluch..."Nomen est omen" in punkto Nachname im Bezug auf die Freitag-Flutlichtpartie im Hofmann-Personal-Stadion auf der OÖFV-Verbandsanlage...!

Nach dem Stromausfall versuchten Techniker vergeblich das Flutlicht rechtzeitig erstrahlen zu lassen.

Da wurden ja fast Erinnerungen wach an den legendären Torpfosten-Defekt vor vielen Jahren in der Championsleague...dem legendären "Torfall von Madrid". Als am 1. April (kein Scherz...) 1998 vor dem Anpfiff des Halbfinal-Spiels der UEFA-Championsleague zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund im Santiago-Bernabéau-Stadion durch ein umgefallenes Tor sich der Beginn des Spiels um 76 Minuten verzögerte.

Und Freitagabend im Personal Hofmann Stadion in Linz hoffte man zunächst, dass der Ankick sich um 20 Minuten verzögert...auf 20:45 Uhr...doch auch daraus wurde nichts. Nachdem Vorwärts Steyr vergangene Woche ein Nachtragsspiel aus dem Herbst absolvierte (2:2 vs. SV Horn), steht für die Madlener-Elf nun schon wieder ein Nachtragsspiel im Raum, dessen Termin noch bekannt gegeben wird.

Immer was los in diesen Tagen bei Spielen mit dem amtierenden Zweitliga-Meister FC Blau-Weiß Linz! Vor einer Woche im Test-Match der Königsblauen bei First Vienna FC 1894 zunächst der Spielabbruch vom Schiedsrichter, ehe beide Klubs den "Schulterschluss" wählten und der Co-Trainer des Ost-Regionalligisten einsprang, um die Partie zu Ende zu pfeiffen.

Am 3. Februar stand bereits der SCR Altach, Schlusslicht der Admiral Bundesliga, an der türkischen Riviera bei einem Testspiel gegen Roter Stern Belgrad am Tag (!) "im Dunkeln" und konnte das Match nicht fort führen. Nach 20 Minuten erfolgte der Abbruch. Eine Unwetterzelle direkt über Belek/Antalya, die starken Hagel mit sich brachte, machte ein Weiterspielen unmöglich.

