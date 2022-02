Mit dem gestrigen 2:0-Sieg des Floridsdorfer Athletiksport-Clubs bei den Young Violets Austria Wien, womit Rang 3 in der Admiral 2. Liga gefestigt wurde, zog FAC-Kapitän Mirnes Becirovic dank seines 332. Zweitligaspiels in die Top-Ten der Spieler mit den meisten Einsätzen in der 2. Liga ein.

Für FAC-Kapitän Mirnes Becirovic (Foto) gab es beim gestrigen 2:0-Auswärtssieg seines FAC bei den Young Violets Austria Wien doppelten Grund zur Freude. Neben dem 10. Saisonsieg absolvierte der 33-jährige Rechtsverteidiger der Floridsdorfer in der Generali Arena in Wien-Favoriten sein 332. Spiel in der 2. Liga und zog damit in die Top-Ten der Spieler mit den meisten Einsätzen in der 2. Liga Österreichs ein.

Mirnes Becirovic: „Das ist für mich tatsächlich ein großer Erfolg und auch eine Ehre, in diesen elitären Kreis aufgestiegen zu sein. Ich bin dem FAC sehr dankbar für die Chance, mich hier seit Sommer 2016 beweisen zu dürfen und Leistung zu bringen. Vielleicht schaffe ich noch den Sprung in die Top-Fünf, das wäre ein nächster, toller Schritt, den ich gerne erreichen würde."

Beeindruckender Fitness-Level

FAC-Sportdirektor Lukas Fischer zum Meilenstein des Floridsdorfer Kapitäns: „Mirnes zählt zu der Sorte Profi-Fußballer, die sich ihren Weg von klein auf durch ständig harte Arbeit ermöglicht und verdient haben. Es ist beeindruckend zu sehen, welches Fitnesslevel er Jahr für Jahr und Saison für Saison auf den Platz bringt. Wir sind stolz, Mirnes seit vielen Jahren bei uns im Verein zu haben und dass er nun den historischen Sprung in die Top-Ten der ewigen Zweitligaspieler geschafft hat.

Mirnes Becirovic wechselte im Sommer 2016 von Austria Klagenfurt zum FAC und stand seither in 164 Spielen für den FAC Wien (150 davon in der 2. Liga) auf dem Platz. Seit der Saison 2018/19 trägt der gebürtige Bosnier zudem die Kapitänsschleife des Wiener Traditionsvereins. Seine weiteren Zweitliga-Einsätze absolvierte der Außenverteidiger für den SKN St. Pölten (92), First Vienna FC (67) und Austria Klagenfurt (23).

Christoph Stückler weiter weit vorn im 2. Liga-Einsatz-Ranking

Rekordspieler der 2. Liga ist der ehemalige Austria Lustenau-Profi Christoph Stückler mit 475 Einsätzen in Österreichs zweithöchster Spielklasse, gefolgt von Harald Dürr (381/Austria Lustenau) und Erich Knaller (374/SV Spittal/Drau). FAC-Kapitän Mirnes Becirovic ist zudem der einzige noch aktive Profi mit mehr als 300 Einsätzen in der 2. Liga.

Fotocredit FAC