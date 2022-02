Des einen Freud - des anderen Leid: Nach der Begegnung zwischen dem KSV 1919 und dem FC Wacker Innsbruck, bei der sich die Kapfenberger mit 3:2 (Spielbericht) durchsetzten, hat Ligaportal.at bei den beiden Trainern Vlado Petrovic (KSV) und Michael Oenning (Wacker Innsbruck) nachgefragt.

Sieg im Falkenhorst: Trainer Vlado Petrovic freut sich über den Sieg bei seiner Meisterschaftspremiere auf der Bank der Falken

Vladimir Petrovic, Trainer KSV:

"Ich bin sehr zufrieden. Es war ein sehr wichtiges Spiel und natürlich ein sehr wichtiger Sieg. Aufgrund unserer anfänglichen Probleme bezüglich der Aufstellung, war das eine beachtliche Leistung. Einige Stammspieler sind krank, deshalb musste Maximilian Kerschner vom Start weg ran. Mit seinen 17 Jahren war das sein erster Einsatz in der 2. Liga. Beachtlich! Auch Nemanja Zikic spielte das erstemal von Beginn an. Wir haben es Gottseidank geschafft, gegen eine erfahrene Mannschaft, die viel Druck gemacht hat, früh in Führung zu gehen. In der Halbzeit haben wir viel geredet, analysiert und danach ganz klar unsere Linie durchgezogen. Wir hatten noch drei bis vier Chancen und haben wirklich gut gespielt. Das war ein verdienter Sieg. Wir sind noch immer im Abstiegskampf haben jetzt aber mehr Luft!"

Michael Oenning, Trainer Wacker Innsbruck:

"Wir sind sehr unglücklich ins Spiel gekommen. Wenn man nach fünf Minuten schon zwei Gegentore bekommt, dann hat man normalerweise große Schwierigkeiten. WIr haben danach aber alles richtig gemacht, haben guten Fussball gespielt und zwei Tore gemacht. WIr hatten danach auch noch die große Chance aufs 3:2 kurz vor der Halbzeit und dementsprechend hatte ich für die zweite Halbzeit gedacht, dass wir da ansetzen können. Der zweite Durchgang war dann aber ziemlich zerfahren, das war aber sicherlich auch dem geschuldet, dass die Platzverhältnisse immer schlechter wurden und das Spiel ziemlich oft unterbrochen war. Kapfenberg hat dann diese eine Chance besser genutzt als wir und dann 3:2 gewonnen. Fürs erste Spiel bin ich nicht unzufrieden, allerdings hätten wir diese Partie nicht verlieren dürfen, wären wir konzentrierter in der Abwehr zur Sache gegangen. Immerhin gibt es jetzt Ansatzpunkte für die Zukunft, wir müssen hinkünftig versuchen, dass wir im defensiven Zentrum klarer sind und eine klarere Zuordnung haben. Auch müssen wir unsere Torchancen, die wir herausgespielt haben besser nutzen. Wenn wir personell wieder in voller Mannstärke sind, wird sich das sicherlich wieder auflösen. Wir haben jetzt dementsprechend was zu tun und werden diese Woche im Training nützen, dass wir gegen Lafnitz den ersten Sieg einfahren können."