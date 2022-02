Der FC Juniors OÖ braucht ab Sommer im Falle des Klassenerhalts in der Admiral 2. Liga eine neue Heimstätte. Der Gemeinderat in Pasching verlängerte laut "OÖN"-Informationen die Genehmigung des Kooperationsklubs des Admiral Bundesligisten LASK für die Spielberechtigung in der Raiffeisen Arena nicht. Alternative sei nun für das aktuelle Schlusslicht die Verbandsanlage, derzeit Ausweichstätte des FC Blau-Weiß Linz, der ja wie der LASK ein neues Stadion baut.

Bis der FC Juniors OÖ, der zum Auftakt der Frühjahrsrunde am vergangenen Freitag eine empfindliche 1:3-Heimniederlage gegen den SK Rapid II kassierte, wieder mit dem UEFA-Europa-Conferenceleague-Achtelfinalisten LASK gemeinsam in das neue Stadion auf der Gugl umzieht (voraussichtlich Anfang 2023), braucht der ehemalige FC Pasching (bis Juli 2017) ab kommenden Sommer eine neue Heim-Spielstätte.

Bei Abstieg in Regionalliga weiter in Raiffeisen Arena

Kurios: Allerdings nur, wenn der Klassenerhalt geschafft wird! Denn das Verbot für das ehemalige Waldstadion in Pasching gilt nur für Profiklubs. Steigen die Youngster von Trainer Manuel Takacs in die Regionalliga ab, darf man in Pasching weiterspielen.

Stadion-Alternativen sind Wels oder die Verbandsanlage in Linz, auf der aktuell auch Blau-Weiß Linz seine Spiele austrägt, die aber vom LASK verwaltet wird. Wie es aussieht, wird es die Verbandsanlage werden. Dem Vernehmen nach werden die Verantwortlichen des Juniors OÖ auch wieder eine Lizenz für die 2. Liga beantragen. Jetzt gelte es erstmal für den Tabellenletzten aus Oberösterreich in den verbleibenden 13 Runden den Klassenerhalt zu schaffen.

Anfang März gegen Kultklub GAK

In der bevorstehenden Runde 18 der Admiral 2. Liga sind die Juniors OÖ erstmal weit weg von Pasching und Oberösterreich: Zum Kellerduell beim FC Mohren Dornbirn (Samstag, 14:30 Uhr). Das nächste Heimspiel in der Raiffeisen Arena findet dann am Freitag, den 4. März, gegen den Grazer AK statt und dürfte allein durch zahlreich erwartete Anhänger der Steirer gut besucht sein.

In dieser Saison landete der FC Juniors OÖ übrigens erst einen Heim-Sieg in acht Partien und verbuchte überhaupt erst gesamt einen Dreier bei 17 Saisonspielen.

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at