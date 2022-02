Das Spiel zwischen dem FAC Wien und der KSV 1919, das am morgigen Freitag um 18:30 Uhr am FAC-Platz über die Bühne gehen hätte sollen, wird covid-bedingt verschoben. Beim Wiener Zweitligisten nahm die Zahl der positiv auf Covid getesteten Spieler im Laufe der Woche täglich zu - heute stieg sie bei Spielern und Betreuern der Floridsdorfer auf 15 an. Die gleiche Anzahl, die gestern auch Admiral Bundesligist FC Red Bull Salzburg vermeldete.

Keine Gelegenheit für den FAC am Freitag gegen die Falken ein Tor oder etwa einen Sieg zu bejubeln

Aufgrund dessen, dass die Kader-Kriterien für einen Spieltag (14 Feldspieler und 2 Tormänner = 14+2) vom FAC Wien aktuell nicht mehr erfüllt werden können, wird das Spiel gegen Kapfenberg verschoben.

FAC-Manager Sport Lukas Fischer: „Wir haben seit Auftreten der ersten Corona-Fälle in der Mannschaft am Wochenende alles unternommen, um die Infektionskette zu unterbrechen. Dies ist uns leider nicht gelungen. Man sieht aktuell überall, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld, dass die Zahl der Neuinfektionen seit Wochen auf einem sehr hohen Niveau liegt, nun hat es leider auch uns erwischt. Das Wichtigste ist, dass alle Betroffenen keine bis leichte Symptome aufweisen und im Großen und Ganzen wohl auf sind. Wir hoffen natürlich, dass dies so bleibt, sich alle Spieler und Betreuer möglichst rasch von der Infektion erholen und wir nächste Woche wieder in einen geregelten Trainingsbetrieb einsteigen können“

Ein Nachtragstermin für das verschobene Spiel wurde bisher noch nicht fixiert. Die bereits erworbenen Tickets für die Partie zwischen dem FAC Wien und der KSV 1919 behalten ihre Gültigkeit.

Foto: Josef Parak