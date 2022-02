Bei den Young Violets von Austria Wien wird heute Abend in der 18. Runde der Admiral 2. Liga beim Spiel in Graz beim GAK 1902 (18:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) nicht Brustsponsor Gazprom Export auf den Trikots zu sehen sein. Die Violetten vom Verteilerkreis wollen damit ein Zeichen der Solidarität setzen.

So verlautbarte in einer Presseaussendung der Young Violets: "Mit großer Bestürzung verfolgen wir die Entwicklungen rund um den russischen Angriff auf die Ukraine. Aufgrund dieser Konfrontation gibt es Opfer, Verletzte, Traumatisierte, Vertriebene und sehr viel Leid. Auch der FK Austria Wien will in dieser Situation ein Zeichen setzen."

Die weitere Vorgehensweise auf Basis der aktuellen Vertragssituation werde in den bereits angelaufenen Gesprächen mit Gazprom zeitnah entschieden.

Gazprom ist seit August 2018 als Sponsor der Austria offiziell nur im Nachwuchsbereich tätig. Die Wiener erhalten dafür angeblich eine Summe im siebenstelligen Bereich. Der Kontrakt der Austria mit Gazprom läuft bis Sommer 2023.

Foto: GEPA/ADMIRAL