Der GAK 1902 startet heute mit einem neuen Logo auf der Brust in das erste Heimspiel der Frühjahrssaison gegen die Young Violets (18:30 Uhr, im Ligaportal-Liveticker). Grund: KAIF Energy ist neuer Hauptsponsor beim Admiral 2. Liga-Siebten, wie der steirische Kultklub heute in einer Presseaussendung bekannt gab

Mario Bichler (li.) vom neuen Hauptsponsor des GAK mit Obmann René Zieser vom steirischen Kultklub

Der Energydrink-Hersteller aus dem Taubertal wird in den kommenden eineinhalb Jahren den Verein unterstützen. „Der GAK ist ein Traditionsverein mit einem robusten Werte-Fundament, einer großen Mission und höchsten Qualitätsstandards. Diese Werte zeichnen auch KAIF Energy aus,“ erklärt Mario Bichler von KAIF Energy.

Größte Sponsorsumme in der 120-jährigen Klubgeschichte

Für GAK-Obmann René Ziesler, der sich in den vergangenen Wochen besonders für diese Zusammenarbeit stark gemacht hatte, ist dieser Schritt ein besonders wichtiger: „KAIF Energy unterstützt den GAK 1902 mit der größten Sponsoringsumme, die je seit unserer Neugründung ausgeschüttet wurde. Das ist ein wichtiger Baustein, um unseren Verein weiterzuentwickeln.“ Der GAK 1902 bietet dem neuen Hauptsponsor neben der Präsenz am Trikot auch Auftritte im VIP-Club und Sichtbarkeit auf der Website sowie offiziellen Vereinsmedien. Zudem wird jedes GAK-Tor bei Heimspielen im Stadion vom Sponsor gewidmet.

Bereits Hauptsponsor bei DSV Leoben

KAIF Energy verstärkt damit sein Engagement im steirischen Fußball, ist man ja bereits Hauptsponsor des DSV Leoben. Die beiden steirischen Traditionsklubs fixieren so auch eine sportliche Kooperation, durch die regionale Talente bestmöglich gefördert werden können und der Wissensaustausch in organisatorischen Belangen erleichtert wird.



KAIF Energy vertreibt seit rund 10 Jahren Energydrinks, die in die ganze Welt exportiert werden. Neben dem afrikanischen, osteuropäischen und asiatischen Markt werden die Drinks KAIF Black, KAIF Mojito sowie KAIF Mokka mittlerweile auch vermehrt in Deutschland und Österreich angeboten.

Fotocredit: GAK 1902