Kurz vor dem Match in der 18. Runde der Admiral 2. Liga gegen die Young Violets Austria Wien vermeldete der GAK 1902 mit "KAIF Energy" einen neuen Hauptsponsor. Der Energy-Drink-Hersteller soll den derzeit Tabellensiebten "stärken". Dann verloren die Steirer beim Heimdebüt von Chefcoach Gernot Messner die Freitag-Partie mit 1:3 und auch seinen langjährigen Sponsor "2B", der wütend in der "Kleine Zeitung" seinen Unmut äußerte.

Mit dem neuen Hauptsponsor startet der GAK zugleich eine Kooperation mit dem DSV Leoben. Die Donawitzer, derzeit Zweiter in der viertklassigen Landesliga Steiermark, werden ebenfalls vom Energy-Drink-Hersteller unterstützt.

Dass "KAIF Energy" für die kommenden eineinhalb Jahre beim GAK einsteigt, missfällt dem bisherigen Sponsor "2B", ebenfalls Energy Drink-Hersteller und seit 1.-Klasse-Zeiten Partner des nunmehr Zweitligisten aus der steirischen Landeshauptstadt.

"Das ist ein Vertrauensbruch"

2B-CEO Armin Breinl gab sich in der "Kleine Zeitung" echauffiert: "Plötzlich wird ein Konkurrenzprodukt zum Hauptsponsor, ohne uns zu informieren. Zuerst betteln sie um jeden Groschen, dann treten sie dir so in den Hintern. Das ist ein Vertrauensbruch, mit solchen Leuten kann man nicht arbeiten."

Für 2B" ist folglich mit dem Grazer Athletiksportklub die jahrelange Partnerschaft beendet.

Foto: RiPu