Rein in Runde 19 der Admiral 2. Liga. Nachdem in Runde 18 das FAC-Spiel vs. KSV 1919 wegen dem "Covid-Cluster" der Floridsdorfer verschoben wurde (neuer Termin 15. März), gilt das auch für das Spitzenspiel des Tabellendritten bei Spitzenreiter Austria Lustenau, das von Freitag auf kommenden Montag verlegt wurde. Somit stehen am Freitag vier Partien auf dem Programm, dazu zwei am Samstag um 14:30 Uhr und die Sonntags-Matinee zwischen Blau-Weiß Linz vs. SV Lafnitz. Auf unterhaltsame Art gibt Ligaportal-Experte Manni Bender, ehemals aktiv beim FC Bayern, seine Prognose für Runde 19 ab bzw. wie "die Aktien stehen".

Fr, 04.03.2022, 18:30 Uhr FC Juniors OÖ - GAK 1902 Expertentipp: 3:1 "Der GAK hat eine herbe Heimniederlage kassiert. Die werden auf Wiedergutmachung aus sein. Die Juniors mit einem akzeptablen Anstands-Unentschieden in Dornbirn. Hut ab, Auswärts-Unentschieden ist immer gut für die Mannschaft, wenn man Tabellenletzter ist. Jetzt kommt der GAK genau richtig. Die sind in einem Formtief. " Zum Live-Ticker

Fr, 04.03.2022, 18:30 Uhr SV Horn - spusu SKN St. Pölten Expertentipp: 2:2 "St. Pölten ist in Richtung vorderes Mittelfeld unterwegs, hat sich jetzt gefangen. Bei Horn muss man aufpassen, dass sie nicht weiter abrutschen. Die sind auch schwer unter Druck, nurmehr drei Punkte bis zum Abstiegsplatz. Das ist auch ein Derby, sie sind ja nicht so weit auseinander. Wird hochinteressant." Zum Live-Ticker

Fr, 04.03.2022, 18:30 Uhr KSV 1919 - SK Rapid II Expertentipp: 2:1 "Das ist eigentlich ein Mittelfeld-Duell, wo beide Mannschaften befreit aufspielen können. Für Kapfenberg geht es weder nach oben, man muss vielleicht mit einem kleinen Auge noch nach unten schauen. Ich glaube, dass sie gewinnen werden." Zum Live-Ticker

Fr, 04.03.2022, 20:25 Uhr SC Austria Lustenau - FAC Expertentipp: 2:0 "Das absolute Topspiel! Erster gegen Dritter. Austria Lustenau ist unfassbar stark, was die für eine Performance momentan abliefern. Wird schwierig werden, dass der FAC was holt in Lustenau, weil die Form und das Selbstvertrauen von den Lustenauern zu gut ist. " Zum Live-Ticker

Sa, 05.03.2022, 14:30 Uhr Young Violets Austria Wien - FC Dornbirn Expertentipp: 2:1 "Die Violets letzte Woche mit einem Überraschungssieg. Den jungen Spielern tut das gut, das sollten sie ausnutzen. Dornbirn hat gegen die OÖ Juniors ein Unentschieden zu Hause geholt, ein bisserl wenig. Daher sind sie auch wieder unter Druck und auf einem Abstiegsplatz, schon drei Punkte weg. Die Young Violets können einen großen Schritt machen und Dornbirn abhängen auf sechs Punkte." Zum Live-Ticker