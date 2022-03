Im Nachtragsspiel - heute ab 18:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - der 18. Runde der Admiral 2. Liga gegen die KSV 1919 will der Tabellenzweite FAC nicht nur einen historischen Punktestand erreichen, sondern in seinem ersten Frühjahrs-Heimspiel bis auf einen Zähler an Liga-Leader SC Austria Lustenau, der zuletzt zwei Niederlagen kassierte, heranrücken. Dabei soll die "Floridsdorfer Fabelserie" von neun Spielen ohne Niederlage bei acht (!) Siegen, davon sieben Mal "zu Null", und nur einem Remis ausgebaut werden. Im Frühjahr erzielte die Elf um das Trainer-Duo Mitja Mörec & Aleksandar Gitsov in drei Spielen das Punkte-Maxium.

Gelbsperre beendet, gelbes Überzieh-Leiberl aus: der 26-jährige Wiener Daniel Rechberger ist bereit für den nächsten "Streich" der Floridsdorfer.

Wer hätte das gedacht...?!? So schnell ganz gehen...Ende Feber lag der FAC - bei einem Spiel weniger - noch zehn Punkte hinter dem souveränen Spitzenreiter SC Austria Lustenau. Dann folgte Montag vor einer Woche der 2:1-Auswärts-Coup bei den Vorarlbergern, die dann auch noch im West-Derby am Sonntagmorgen beim FC Wacker Innsbruck mit 0:3 die nächste Niederlage kassierten. Während die mentalitätsstarken Floridsdorfer mit einer disziplinierten Mannschaftsleistung am Freitag mit 1:0 bei Bundesliga-Absteiger SKN St. Pölten den nächsten Auswärts-Sieg binnen weniger Tage landeten und heute Abend nun die große Chance haben, den Abstand auf Lustenau auf nurmehr einen Zähler zu verkürzen.

Überhaupt ist diese Saison 2021/22 für den Floridsdorfer Athletiksport-Club schon jetzt beinahe historisch. Durch den 2:1-Auswärtserfolg in Lustenau vor einer Woche konnte der FAC den Punktestand von 36 Zählern aus der Vorsaison bereits übertreffen, durch den jüngsten 1:0-Sieg beim SKN St. Pölten am Freitag hält die Mannschaft von Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov nun bei 40 Punkten.

Mörec: "Wollen so lange wie möglich vorne mitmischen"

Trotz einer beachtlichen Serie von nun bereits neun ungeschlagenen Liga-Partien am Stück fand FAC-Trainer Mitja Mörec einen Tag vor dem Nachtrag gegen die "Falken" zurückhaltende Worte: „Es ist zwar ein altes Klischee, doch wir schauen tatsächlich nur von Spiel zu Spiel, alles andere ist für uns nicht wichtig. Unser Ziel vor der Saison (Anm.: 40 Punkte) haben wir erreicht, jetzt wollen wir so lange wie möglich vorne mitmischen.“

Das erste Heimspiel des Jahres ist zugleich das dritte Spiel in acht Tagen für Kapitän Mirnes Becirovic, dementsprechend wichtig ist für Mitja Mörec jetzt auch die richtige, mentale Einstellung: „Gerade bei so vielen Spielen in wenigen Tagen ist eine gute Vorbereitung wichtig. Das heißt auch, dass man sich in der ein oder anderen Situation überwinden und über seine Grenzen gehen muss, wenn es nötig ist.“

FAC will eigen Zweitliga-Bestmarke toppen

Gelingt den Blau-Weißen gegen die Obersteirer der nächste Dreier, wäre nicht nur die Serie von zehn ungeschlagenen Partien am Stück aus der Saison 2014/15 eingestellt, sondern auch eine neue, beste Punkteausbeute aller FAC-Zweitliga-Spielzeiten erreicht. In der Saison 2014/15 sowie in der Spielzeit 2018/19 erreichte der Floridsdorfer Zweitligist am Ende der Saison 41 Zähler. Mit 2,11 Punkten pro Spiel hat der FAC aber schon jetzt den besten Punkteschnitt seit dem Aufstieg 2014. Zudem ist es einer Mannschaft aus der Hopfengasse noch nie gelungen, fünf Liga-Siege in Folge einzufahren.

KSV mit je 1 Sieg, Remis und Niederlage im Frühjahr

Die Kapfenberger SV, bei der sich im März das Gründungsdatum jährt, startete mit einem 3:2-Heimsieg gegen Wacker Innsbruck, einer knappen 1:2-Heimniederlage gegen den SK Rapid II und - lange Zeit zu Zehnt - einem 0:0-Remis beim GAK in das Frühjahr 2022. Die Falken kommen als Tabellenelfter und mit 21 Punkten zum FAC-Platz. Personell verzichten müssen die Falken auf den Rot-gesperrten Sekou Sylla sowie den gelb-gesperrten Spielmacher Levan Eloshvili.

Rechberger: "Dürfen jetzt nicht nachlassen!"

Beim FAC kehrt hingegen Daniel Rechberger nach seiner Gelbsperre zurück. Der 26-jährige Außenspieler meinte im Vorfeld des Nachtragspiels: „Für mich ist die Vorfreude noch einmal ein Stück größer, denn wenn man gerade in so einem Lauf ein Spiel pausieren muss, tut das natürlich umso mehr weh. Die Partie kann ein sehr entscheidendes Spiel werden. Nach den beiden Siegen in Lustenau und St. Pölten dürfen wir die KSV jetzt nicht unterschätzen und müssen konzentriert und professionell ans Werk gehen. Wenn wir lange oben mitspielen wollen, dürfen wir jetzt nicht nachlassen."

Mit Christian Bubalovic, Kapitän Mirnes Becirovic, Elias Felber, Martin Rasner und Marcel Monsberger hat der FAC gleich fünf vorbelastete Spieler im Aufgebot, die bei einer weiteren gelben Karte zu pausieren haben.

Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams liegt noch nicht allzu lange zurück. Ende Oktober setzte sich der FAC im UNIQA ÖFB-Cup Achtelfinale am heimischen FAC-Platz mit 4:2 im Elfmeterschießen gegen die Falken durch. Im Hinspiel in der 2. Liga Anfang August ging ebenfalls der FAC durch einen 2:1-Auswärtssieg im Kapfenberger Franz Fekete-Stadion als Sieger vom Platz. Die Treffer für die Floridsdorfer erzielten Joao Oliveira und Marcel Monsberger.

Foto: FAC