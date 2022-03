Der Vorstand des SC Austria Lustenau stellt sich ab sofort breiter auf. Mit Patrick Grabher (29 Jahre) und Patrick Schuchter (35) rücken nach konstruktiven Gesprächen zwei neue Gesichter als kooptierte Mitglieder in die Führungsriege beim Spitzenreiter der Admiral 2. Liga und werden fortan im Austria-Gremium mitarbeiten.

Der "doppelte Patrick": Schuchter (links) und Grabher verstärken das Vorstand-Team beim SC Austria Lustenau.

Patrick Grabher ist schon von klein auf ein Austrianer. Seit seiner Rückkehr ins Ländle im vergangenen Jahr zeichnete sich der Lustenauer für den Bereich Amateure und Vereinsfußball verantwortlich. Diese Funktion wird der Betriebswirt nun noch weiter intensivieren und demnächst neue Projekte umsetzen. Damit wurde eine wichtige Lücke geschlossen und die Vereinsfußballabteilung ist auch im Vorstand vertreten.

Ebenfalls neu mit an Bord ist Patrick Schuchter, der den Vorstandsposten für die Bereiche Marketing und Sponsoring übernehmen wird. Nachdem er mehr als acht Jahre lang mit dem jetzigen Sportvorstand Valentin Drexel ein erfolgreiches Duo beim FC Kennelbach bildete, treffen die beiden in Lustenau erneut aufeinander. Neben seiner beruflichen Tätigkeit als Portfoliomanager verfügt der 35-Jährige über ein breites Netzwerk an Kontakten in Vorarlberg und jahrelanger Erfahrung im Sponsoringbereich. Dank seiner Ideen im Vermarktungsbereich soll frischer Wind einkehren sowie Sponsoren und Partner der Austria bestmöglich betreut werden. Die Vereinsverantwortlichen des SC Austria Lustenau freuen sich über die neuen Gesichter im Team und wünschen Beiden für die anstehenden Aufgaben das Allerbeste!

Patrick Grabher: „Der Vereinsfußball bildet das Fundament eines jeden Vereins – das sind die Fans, Mitglieder, Funktionäre und Spieler von Morgen. Ich freue mich darauf, gemeinsam den Verein weiterzuentwickeln und auf die Zusammenarbeit mit allen Funktionären, Spielern, Trainern und Ehrenamtlichen. Gemeinsam werden wir unser bestes Geben, die Austria nach vorne zu bringen."

Patrick Schuchter: „Die Austria hat so viel Potential und entwickelt sich geraumer Zeit in die richtige Richtung. Ich freue mich darauf, meine Ideen und Vorstellungen einzubringen und die Austria weiter voranzubringen."

Foto: SC Austria Lustenau