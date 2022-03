Reges Treiben herrscht derzeit in der Geschäftsstelle des FC Blau-Weiß Linz und auch am heutigen Mittwoch gibt es aus dem Büro von Sportdirektor Tino Wawra positive Neuigkeiten zu verkünden. War es Anfang der Woche die Vertragsverlängerung von Kapitän Michael Brandner, so verkündet der Klub von der Donau, dass auch das Arbeitspapier von Fabian Windhager vorzeitig verlängert wurde beim aktuell Tabellenvierten der ADMIRAL 2. Liga, der am Samstag im OÖ-Derby den FC Juniors OÖ empfängt - ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Auf zwei weitere Jahre: Fabian Windhager (li.) und Blau-Weiß Linz-Sportdirektor Tino Wawra sind sich einig.

Der Vertrag mit dem - laut Blau-Weiß Linz in seiner Aussendung benannten - "Musterprofi", welcher variabel einsetzbar ist und durch seine Schnelligkeit besticht wurde bis 2024, beinhaltet die Option auf ein weiteres Jahr Verlängerung mit dem U19-ÖFB-Teamspieler.

Der 20-jährige Rechtsverteidiger kam im vergangenen Sommer vom FC Liefering zu den Königsblauen und absolvierte für sie bisher 18 Einsätze (ein Assist).

Sportdirektor Tino Wawra: „Fabian hat in der Salzburger Akademie schon gelernt was es heißt ein absoluter Vollprofi zu sein. Er ist das beste Beispiel dafür, dass Mentalität und Wille am Ende immer das Talent schlägt. Ich bin sicher, er wird bei uns jeden Tag noch besser werden. Eine Personalie die immer ein wenig unter dem Radar geflogen ist, aber für uns unglaublich wichtig, dass er an Bord bleibt."

Spieler, der Erfolg der Mannschaft über persönlichen stellt!

Trainer Gerald Scheiblehner: „Windi ist einer der Spieler, die vorzeigen welche Entwicklungsschritte durch Ehrgeiz und Fleiß möglich sind. Ich schätze es sehr, wenn Spieler den Erfolg der Mannschaft über den persönlichen stellen und genau diese Einstellung macht ihn so wichtig für unsere Mannschaft. Typen wie er tragen sehr viel zu einer erfolgreichen Mannschaft bei.“

Fabian Windhager: „Es freut mich sehr, dass ich weiterhin Teil von dieser Mannschaft und diesem Verein sein darf und ich werde mein Bestes dafür geben, die gemeinsamen Ziele zu erreichen - nämlich in den nächsten Jahren den Sprung in die höchste Liga zu schaffen...”

