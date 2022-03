Nach drei freien Tagen starteten die Kicker am Montag die Vorbereitung auf das nächste Heimspiel gegen die Young Violets. „Wir wollen genauso wie gegen den GAK auftreten“, sagt Trainer Daniel Madlener. Die starke Leistung beim 3:2 gegen die Grazer gibt Selbstvertrauen, mit dem gleichen Engagement wollen die Rot-Weißen nun am Freitag nachlegen. Die Wiener halten ebenso wie der SKV derzeit bei 18 Punkten, mit einem Sieg könnte Vorwärts an den jungen Veilchen vorbeiziehen und die Abstiegsplätze verlassen. Die zuletzt gesperrten Alberto Prada und Paul Sahanek stehen wieder zur Verfügung.

Kann Vorwärts Steyr gegen die Young Violets die Jubelszenerie der letzten Spiele fortsetzen?

Bilanz gegen Young Violets

Gesamt: 1-1-5 | 8:15 Tore

Heim: 0-1-2 | 2:4 Tore

Ausw.: 1-0-3 | 6:11 Tore

Admiral 2. Liga, 22. Runde

SK BMD Vorwärts Steyr – Young Violets Austria Wien

Freitag, 1. April 2022, 18.30 Uhr

Vorwärts Stadion (Volksstraße, 4400 Steyr)

Textquelle: SK Vorwärts Steyr

Bild. Harald Dostal (sport-bilder.at)