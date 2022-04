Nach fünf Monaten und acht Spielen ohne Niederlage (fünf Remis, drei Siege) blieb der FC Blau-Weiß Linz erstmals wieder ohne Punkte. Während der Grazer AK 1902 mit dem 1:0-Heimsieg über den amtierenden Meister der Admiral 2. Liga seit einem halben Jahr (!) den ersehnten Dreier in der Merkur Arena landete. Statements zum ersten GAK-Heimsieg in 2022 nachfolgend aus beiden Lagern.

David Beham (re.) und der GAK bremsten den fünfmonatigen Nimbus des FC Blau-Weiß Linz und fügten Manual Maranda und den Königsblauen die ersten Liga-Niederlage im Frühjahr zu.

Gerald Scheiblehner, Cheftrainer FC Blau-Weiß Linz: "Natürlich sind wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden, aber im Vordergrund steht trotzdem immer die Leistung und die war heute schon sehr gut von der Mannschaft. Normalerweise wenn du so eine Leistung bringst, gewinnst du Spiele. Heute hat es halt nicht ganz gereicht. Der GAK wollte unbedingt dieses Spiel gewinnen und das Tor um jeden Preis verteidigen, hat auch Glück gehabt, das gehört dazu. Im Endeffekt war es dann glücklich, auch wenn ein Sieg immer verdient ist. Gratulation an den GAK. Wenn man so ein Fußballspiel sieht, gute Stimmung, prima Feuerwerk von beiden Seiten. Es war laut und ein super Match für die 2. Liga. Wir hätten gerne gewonnen, aber Fußball ist halt so. Man muss auch verlieren können als Sportler. Aber die Leistung stimmt mich zufrieden und beim nächsten Mal wird das Glück auf unserer Seite sein und dann freuen wir uns wieder."

Gernot Messner, Cheftrainer GAK über...

...die Leistung: "Ich denke nicht nur die Fans sind heute zufrieden, sondern auch der Trainer-Staff und die Mannschaft. Es war für uns einfach nach wichtig nach den letzten zwei Wochen, dass wir über Leidenschaft und Emotion kommen und so das Spiel bestreiten. So ist es dann auch ausgegangen, auch mit ein bisserl Glück dabei."

...wie Schalter umgelegt nach enttäuschender Leistung vor Wochen gegen Vorwärts Steyr: "Die Mannschaft hat schon gewusst, dass das zu wenig war. Wir haben die zwei Wochen genutzt, um darüber zu sprechen. Haben im Training vielleicht auch mehr auf die Intensität geachtet wie auf die Taktik wie es so schön heißt. Es war heut auch ein Spiel richtig zum rein fighten, da passt das Wetter auch zum rutschen. Es war angerichtet für Leidenschaft und Emotion."

Brandner: "Spiel war auf des Messers Schneide"

Michael Brandner (Kapitän FC Blau-Weiß Linz) über...

...das Spiel: "In der 1. Halbzeit haben wir relativ viele Chancen gehabt, wo wir gut nach Vorne gespielt haben, doch nicht konsequent genug waren. Da müssen wir dran arbeiten. Das Spiel war heute auf des Messers Schneide. Wer das erste Tor macht, der gewinnt. Gratuliere dem GAK, sie haben es gut gemacht. So muss man dem Gegner auch mal gratulieren."

...das Ende der Erfolgsserie: "Natürlich tun Niederlagen immer weh. Gegen den GAK haben wir auswärts noch nie gewonnen. Das war schon ein Ziel von uns, dass wir da das wieder umdrehen. Aber aus Niederlagen lernt man oft noch mehr. Die Fehler müssen wir analysieren. Wir wissen, wo wir ansetzen müssen. Aber grundsätzlich kann man mit der Leistung sehr zufrieden sein."

Jakob Meierhofer (GAK-Goalie) über...

...das Spiel: "Erstens...dass die Null hinten steht, macht mich Mega-Happy. Die Leistung macht mich Mega-Happy. Wenn man sich die letzte Szene anschaut, kann das in die andere Richtung auch gehen."

...jene Schluss-Sekunden-Szene mit dem Pfostentreffer und dem verpassten Ausgleich der Linzer: "Die eine Szene beschreibt heute das ganze Spiel am besten von uns. Kämpferisch, leidenschaftlich...dass wir alles rein gehauen haben für die drei Punkte und das zählt jetzt mit Abstand. Das war das perfekte Beispiel für unsere kämpferische Leistung heute, was wir in letzter Zeit schon ein wenig vermissen haben lassen. Traumhaft heute, dass wir das zu Null heim gebracht haben, was mich natürlich besonders freut."

...die eigene Leistung: "Man kann sagen, es waren jetzt keine unhaltbaren Bälle...aber man muss natürlich da sein, wenn man da sein muss. Wenn ich die rein kriege laufen wir womöglich einem 0:1 hinterher und man weiß nicht, wie sich die Partie dann entwickelt."

Peham: "Balsam auf der Seele"

David Peham, GAK-Stürmer und Assistgeber zum 1:0-Siegtor, zum Spiel: "Wir nehmen das heute mit, ist Balsam auf der Seele. Vor allem nach den letzten Wochen, wo wir leider Gottes einiges haben vermissen lassen. Das war heute Leidenschaft, Siegeswille...was die Grundtugenden im Fußball sind...haben wir heute auf den Platz gebracht. Das war der erste Schritt und dann war es, glaube ich, auch für den Zuschauer eine ganz ansehnliche Partie.

In der 1. Halbzeit war es ein sehr offenes Spiel, mit Chancen hüben wie drüben. Blau-Weiß ist jetzt offensiv nicht irgendwie, die haben auch bisschen Pech gehabt mit den zwei Stangenschüssen. Unterm dem Strich haben wir eins geschossen und sie nicht, und das nehmen wir gern mit."

Statement-Quellen: ORF + GAK

Foto: GEPA-ADMIRAL