Der SC Austria Lustenau, nach 22 Runden Spitzenreiter der ADMIRAL 2. Liga, hat in der entscheidenden Endphase im Aufstiegsrennen auf einen wertvollen Stammspieler zu verzichen: Austria Lustenau-Eigengewächs Pius Grabher.

Nachdem der 1,70-Meter große Mittelfeldspieler, der 2019 nach zwei Jahren bei der SV Guntamatic Ried zu den Vorarlbergern zurückkehrte, am vergangenen Freitag beim 2:0-Sieg in Amstetten im Rasen hängengeblieben ist und vom Platz musste, steht nun seine Diagnose fest. Mit einem Innenbandanriss im rechten Knie ist der 28-jährige Lustenauer Leistungsträger, der beim Zweitliga-Spitzenreiter noch bis Juni 2023 unter Vertrag steht, vorerst zum Zuschauen gezwungen.

Bis zu seiner verletzungsbedingten Auswechslung am vergangenen Freitag lief der Linksfuß für Grün-Weiß in dieser Saison in 24 Pflichtspielen auf.

Der SC Austria Lustenau emfängt in der 23. Runde der ADMIRAL 2. Liga am kommenden Samstag den Tabellen-12. SK Vorwärts Steyr. Ab 14.30 Uhr LIVE im Ligaportal-Ticker.

Foto: GEPA-ADMIRAL