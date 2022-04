Der Tabellenzweite und arger Verfolger von Liga-Leader SC Austria Lustenau (48 Pkt.)- Floridsdorfer Athletiksport-Club (47) - sorgt beim kommenden Heimspiel der 23. Runde in der ADMIRAL 2. Liga gegen den Tabellen-14. FC Mohren Dornbirn 1913, powered by Elektro-Shop Köck GmbH, auch abseits des Rasens für Unterhaltung und gute Stimmung. Neben einer großen Tombola und der Präsentation des gesamten FAC-Nachwuchses wartet auch eine Gin-Bar auf die Fans. Die Partie (übrigens zeitgleich mit SC Austria Lustenau vs. SK Vorwärts Steyr) ist Samstag ab 14:30 Uhr im LIGAPORTAL-LIVETICKER zu verfolgen.

Auf dem Rasen sorgt die Mannschaft von Chefcoach Mitja Mörec in dieser Saison bisher für positive Schlagzeilen, ist im Frühjahr und bereits seit 2. Oktober 2021 in 12 Spielen en suite unbesiegt. Bei einer FAC-Fabel-Bilanz von 10 Siegen und 2 Remis!

Für große Unterhaltung abseits des Platzes soll beim kommenden Heimspiel gegen den FC Mohren Dornbirn 1913, powered by Elektro-Shop Köck GmbH, ein großes Rahmenprogramm am FAC-Platz sorgen.

Unterhaltung für Groß und Klein

Während für die Jüngsten eine „Wien Energie“ - Hüpfburg und ein Zielschießen am Stadionvorplatz für Unterhaltung sorgen werden, bringt der Wiener Gin-Produzent „Kesselbrüder GmbH“ die Fans vor der Partie auf den richtigen Geschmack.

Große Tombola

Highlight des Rahmenprogrammes bildet die große Tombola mit Preisen im Gesamtwert von rund 3500 Euro. Die Lose können vor Ort ab Einlass um 13 Uhr zum Preis von 3 Euro pro Los erworben werden. Die Ziehung der Gewinner erfolgt im Anschluss an das Meisterschaftsspiel des FAC gegen den FC Dornbirn auf dem Hauptfeld.

Als Hauptpreis winkt ein "Side by Side Kühlschrank" der Firma Haier im Wert von €1.169,-, als 2. Hauptpreis eine Waschmaschine der Firma Haier im Wert von €1.099,- , beides zur Verfügung gestellt von der Elektro-Shop Köck GmbH. 3. Hauptgewinn ist ein E-Scooter der Firma „Zero“, zur Verfügung gestellt von Wien Energie, im Wert von €699,-. Zudem warten weitere Preise aus dem FAC-Fanshop-Sortiment.

Präsentation aller Nachwuchsteams

Als sportliches Highlight in der Halbzeitpause erfolgt für die Fußball-Fans die jährliche Präsentation aller FAC-Nachwuchsteams, beginnend bei der U7-Mannschaft bis hin zu den FAC-Amateuren der 2. Wiener Landesliga.

Fotos: FAC