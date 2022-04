Der FC Juniors OÖ hat sich entschieden, auch im Falle der sportlichen und lizenzrechtlichen Qualifikation, auf eine Teilnahme an der ADMIRAL 2. Liga in der Saison 2022/23 zu verzichten. Wie der Klub in seiner Aussendung am Montagvormittag mitteilte, sieht er seine sportliche Zukunft im Amateurfußball und strebt die freiwillige Rückkehr in die Regionalliga Mitte an.

Der derzeitige Kooperationspartner des ADMIRAL Bundesligisten LASK - FC Juniors OÖ - spielt derzeit noch in der Raiffeisen Arena in Pasching - und nächste Saison?

„Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber aufgrund der Neuerungen beim Bewerbszuschuss für Klubs der ADMIRAL 2. Liga war dieser Schritt aus sportlicher und wirtschaftlicher Sicht notwendig”, erklärt Franz Mayer, Präsident des FC Juniors OÖ.

Wie der Klub in seiner Aussendung weiter wissen ließ: "Ab der Saison 2022/23 verringert sich nämlich der Bewerbszuschuss für Teams der ADMIRAL 2. Liga, wenn ein Klub mehr als drei Kooperationsspieler von ADMIRAL Bundesligisten – in unserem Fall von Kooperationspartner LASK – in der jeweiligen Halbsaison registriert. Jeder zusätzliche Kooperationsspieler würde für den FC Juniors OÖ weitere 20 Prozent Abzug des Bewerbszuschusses mit sich bringen. Ab acht oder mehr registrierten Kooperationsspielern hätte der Klub gar keinen Anspruch mehr auf den Bewerbszuschuss, der jährlich ligaweit bei 3,4 Millionen Euro liegt."

Eigene Amateur-Mannschaft oder Spielgemeinschaft?

„Unser Verein erfreut sich aktuell sowohl finanziell als auch strukturell bester Gesundheit und wir arbeiten intensiv daran, eine gute Lösung im Sinne des FC Juniors OÖ und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Spieler zu finden. Aus diesem Grund haben wir mit dem LASK, der ab der nächsten Saison plant eine eigene Amateurmannschaft zu stellen, bereits Gespräche über die Bildung einer Spielgemeinschaft in der Regionalliga aufgenommen“, so Franz Mayer.

Foto: Harald Dostal/www.sport-bilder.at