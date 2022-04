Hiobsbotschaft beim SC Austria Lustenau, am Freitag zu Gast in der Raiffeisen Arena in Pasching bei Schlusslicht FC Juniors OÖ - ab 18:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER! Wie die Vorarlberger am Donnerstagvormittag in einer Klubaussendung mitteilten, steht dem Spitzenreiter der ADMIRAL 2. Liga und Top-Aufstiegs-Kandidat in die ADMIRAL Bundesliga Torgarant Haris Tabaković aufgrund einer Muskelverletzung bis auf Weiteres nicht zur Verfügung. Der 27-jährige Schweizer ist mit 24 Treffern (in nur 20 Spielen!) klar Führender in der 2. Liga-Torschützenliste.

Nachdem der 1,94-Meter große Mittelstürmer, der ab Sommer beim Bundesligisten FK Austria Wien unter Vertrag steht, beim letzten Spiel gegen den SK Vorwärts Steyr (3:1) verletzungsbedingt kurzfristig passen musste, haben weitergehende Untersuchungen am Anfang der Woche eine Muskelverletzung im rechten vorderen Oberschenkel leider bestätigt.



Ob der Schweizer in dieser Saison noch einmal in Grün-Weiß zu sehen sein wird, werden die kommenden Wochen zeigen. Der Angreifer wird gemeinsam mit der medizinischen Abteilung alles daransetzen, der Mannschaft im Saisonfinish auf dem Platz helfen zu können.

Mit seinen 24 Treffern erzielte der wuchtige Toptorjäger Tabaković fast 50% aller Lustenauer Tore (52) in dieser Saison in der ADMIRAL 2. Liga.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL