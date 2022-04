Die Donnerstagschlagzeilen in der ADMIRAL 2. Liga kommen bisher am Vormittag aus Vorarlberg: erst der Verletzungsausfall von Liga-Toptorjäger Haris Tabaković bei Spitzenreiter SC Austria Lustenau. Dann beim Tabellenvorletzten FC Mohren Dornbirn - am Freitagabend im Heimspiel gegen den FC Liefering, ab 18:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER -, wo es nach der Jahreshauptversammlung vom Dienstagabend Medienberichten zu Folge zu rumoren scheint.

Eric Orie (li.) hier noch im Herbst 2019 als Co-Trainer von Chefcoach Damir Canadi beim 1. FC Nürnberg

Nach der Jahreshauptversammlung des FC Dornbirn, die zu großen personellen Veränderungen führt, bleibt "kein Stein auf dem anderen".