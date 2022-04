Im finalen Einzelspiel der 24. Runde der ADMIRAL 2. Liga gastierte am späteren Freitagabend der Tabellenzweite Floridsdorfer AC im Wiener Derby beim SK Rapid II im Allianz Stadion in Hütteldorf. Im Fernduell um den Bundesliga-Aufstieg mit Spitzenreiter SC Austria Lustenau, der erst spät zum 1:0-Sieg bei Schlusslicht FC Juniors OÖ kam, waren die Mörec-Mannen in Zugzwang, um den 1-Punkt-Abstand vor der Ostermontag-Runde zu wahren. Sie taten das beim 4:0-Sieg abgeklärt und bauten damit die FAC-Fabelserie auf 14 Spiele ohne Niederlage aus, darunter 12 Siege (2 Remis) und 10 Mal zu Null!

Der Blick für Marcel Monsberger und den FAC geht weiter nach oben und das Kopf-an-Kopf-Aufstiegsrennen mit Austria Lustenau in die nächste Runde am Ostermontag. Währen die "jungen Wilden" des SK Rapid Lehrgeld zahlten und an diesem regnerischen Abend auch unter Wert geschlagen wurden, setzte sich die abgeklärte, effiziente und disziplinierte Spielweise der kompakten Gäste durch.

Nach drei Siegen zum Jahres-Auftakt und jüngst drei Remis (dazwischen lag lediglich die eine Niederlage gegen Blau-Weiß Linz, 0:3), rechneten sich die jungen Rapidler um Trainer Stefan Kulovits auch gegen die favorisierten Floridsdorfer was aus. Zumal die Grün-Weißen der Elf aus dem 21. Wiener-Bezirk bereits beim Hinspiel am 25. September auf dem FAC-Terrain ein 0:0 abgetrotzt hatten. Den "Gegentor-Schnitt reduzieren," war eine der Vorgaben von Rapid-Coach Kulovits an seine Schützlinge...was letztendlich nicht gelingen sollte.

Flotter Auftakt mit je zwei Top-Torchancen

Vor Spielbeginn schüttete es noch aus "Kübeln", was sich dann mit dem Ankick legte. Auch das "taktische Korsett" legten beide Mannschaften sogleich ab und furios mit je zwei Top-Torchancen los. Den Anfang machte der FAC: Nach feiner Ballannahme verfehlte Monsberger bei seinem Drehschuss mit links halblinks im Sechzehner aus sieben Metern in Bedrängnis knapp die rechte Stange (4.), was wenig später auch Flavio von halbrechts im Sechzehner frei passierte (5.).

Im prompten Gegenzug schraubte sich 1,98-Meter Sturmtank Kriwak nach Linksflanke von Kocyigit am höchsten - Kopfball vorbei. Ehe Sulzbacher herrlich frei gespielt wurde, jedoch im handlungsschnellen Goalie Gütlbauer seinen Meister fand. Kocyigit wurde dann bei der ebenfalls Top-Nachschusschance abgeblockt.

Schwungvoll ging es weiter, wenn auch zunächst noch ohne weiter Torraum-Höhepunkte. Bis...ja bis Anthony Schmid sich in Torlaune präsentierte und den Doppelpack schnürte. Der 23-jährige gebürtige Straßburger mit österreichische Staatsbürgerschaft (Mutter Elsässerin, Vater aus Scheibbs/NÖ) war zunächst nach Maßflanke von Thomas Komornyk per Kopfball zur Stelle, um dann der "Pflicht die Kür" folgen zu lassen beim 0:2.

Blieb cool: "The Man of the Match" Anthony Schmid, auch wenn die "hängende Spitze" des FAC beim Elfer den Nachschuss brauchte - am Ende stand der Triplepack.

Anthony Schmid - der "mit dem Ball tanzt"

Was für ein Treffer! Zum mit "der Zunge schnalzen": "Zirkus in Hütteldorf". In Person von Schmid! Der nach einer Freistoßhereingabe halbrechts aus dem Mittelfeld von Krainz - und unglücklicher Kopfballverlängerung von Rapids Kriwak nach hinten - den halbhohen Flugball mit der rechten Ferse technisch hochwertig mitnahm und mit links cool zu seinem 8. Saisontor vollendete. Der zweifache U-21-ÖFB-Teamspieler stammt aus dem Nachwuchs des SC Freiburg, wurde mit den Breisgauern 2018 Deutscher A-Jugend-Pokalsieger.

Bei der Bewerbung für das "Tor des Monats" wollte auf Rapid-Seite auch Sulzbacher ein "Wort mitsprechen", verfehlte mit seinem fulminanten Flatterball aus der zweiten Reihe nur hauchzart das linke Kreuzeck (38.).

Nach FAC-Doppelschlag vor der Pause folgte auch einer danach - per Elfer

Statt Anschlusstor folgte dann gleich nach Wiederbeginn für die abgeklärten Schützlinge von Trainer Mitja Mörec das 3:0. Wieder beteiligt der starke Schmid, der prima steil geschickt allein vor Orgler vom Rapid-Schlussmann zu Fall gebracht wurde. Marco Krainz - FAC-Top-Assistgeber (7x) - verwandelte sicher in die Mitte zum 40. Saisontor für die Gäste. Kurz danach kam Maier halblinks im Sechzehner gegen Kirchmayer zu Fall - nächster Strafstoß, bei dem Antony Schmid zwar zunächst noch an Keeper Orgler scheiterte, jedoch dann per Nachschuss doch noch seinen Triplepack schnürte.

Nach der Null-Nummer im Hinspiel feierten die Floridsdorfer damit ihren höchsten Saisonsieg und setzen auch ein Statement!

Am Ostermontag empfängt der SK Rapid II an gleicher Wirkungsstätte den SK Vorwärts Steyr (14:30 Uhr), der FAC daheim den GAK (16:45 Uhr).

SK Rapid II - Floridsdorfer AC 0:4 (0:2)

Freitag, 15.04.2022, 20:25 Uhr, Allianz Stadion Wien-Hütteldorf, Z.: 800, SR: Walter Altmann (Tirol)

SK Rapid (4-1-4-1) Orgler; Zwickl (85. Mercan), Tambwe-Kasengele, Querfeld, Sulzbacher; Velimirovic; Kirchmayer (60. Strunz), Kanuric (60. Sattlberger), Wunsch (K), Kocyigit (60. Tepecik); Kriwak. Trainer: Stefan Kulovits.

FAC Wien (4-2-3-1): Gütlbauer; Becirovic (K), Bubalovic, Puchegger, M. Maier; Krainz (72. Felber), Rasner (72. Ungar); Flavio, Schmid (72. Krasniqi), Komornyik (78. Rechberger); Monsberger (60. Oliveira). Trainer: Mitja Mörec.

Tore: 0:1 (24./30.) beide Schmid, 0:3 (49., FEM) Krainz, 0:4 (54., Nachschuss nach FEM) Schmid.

Gelbe Karten: Sulzbacher, Velimirovic, Zwickl / Monsberger, Bubalovic.

