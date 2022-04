Wie der SK BMD Vorwärts Steyr am Samstagvormittag mitteilte, wird ein rot-weiß-rotes Urgestein aufhören: Michael Halbartschlager. Am 18. März gegen den GAK 1902 schnürte der 29-jährige Rechtsverteidiger zuletzt seine Fußballschuhe für den derzeit Tabellen-13. der ADMIRAL 2. Liga, der gestern Abend einen 3:1-Heimsieg gegen die KSV 1919 feierte.

Dass Mitte März die Partie gegen den Grazer Kultklub das voraussichtlich letzte Spiel vom 1,80-Meter großen Österreicher für Vorwärts Steyr war, ahnte zum damaligen Zeitpunkt niemand.

Mittlerweile ist es Gewissheit und eine Herzmuskelentzündung wurde diagnostiziert. Bereits im Laufe des Frühjahrs gab es Gespräche zwischen Verein und Spieler und man einigte sich auf Wunsch von Michael Halbartschlager, dass der im Sommer auslaufende Vertrag nicht mehr verlängert wird. Um in der 2. Liga zu bestehen, ist es notwendig die Strukturen nach und nach zu professionalisieren. Zusätzlich zu den Nachmittagstrainings wird meist viermal unter der Woche am Vormittag trainiert. „Das ist neben meinem Vollzeitberuf als Angestellter einfach nicht mehr möglich. Aus Sicht des Vereins ist es absolut verständlich, dass man diesen Weg einschlägt“, so Michael Halbartschlager.

Jürgen Tröscher, Sportlicher Leiter Vorwärts Steyr, ergänzt: „Es waren offene Gespräche und natürlich verstehe ich Halbi, dass er in seiner Lebenssituation diesen Weg nicht mitgehen kann oder möchte. Es ist für Spieler nicht einfach, wenn sie laufend Einheiten verpassen. Für einen Leadertypen wie Halbi, der Verantwortung übernimmt, umso mehr.“

"Werde mich wieder zurück kämpfen"

Nach seinem Kreuzbandriss im Frühjahr 2021 hatte sich Michael Halbartschlager tapfer zurückgekämpft. Mit unglaublicher Energie und Kampfgeist kam er nach der Winterpause wieder zurück. Das abrupte Ende ist nun für alle besonders bitter. „Das ist jetzt natürlich noch viel schlimmer, als mein Kreuzbandriss. Der Gedanke keinen Sieg mehr als Spieler vor der Süd und Ost zu feiern, nicht mehr gemeinsam mit Alberto, Brandi und den Jungs spielen zu dürfen, tut richtig weh. Eines kann ich jedoch jetzt schon versprechen: Meine Fußballschuhe hänge ich noch nicht an den Nagel. Ich werde mich wieder zurück kämpfen“, betont der 29-Jährige.

164 mal lief Michael Halbartschlager, der 2015 vom SV Micheldorf kam und in der Jugend für Union Grünburg-Steinbach spielte, für den SKV auf. 20 Tore erzielte er in sieben Jahren. Der sympathische Defensivakteur war in der Mannschaft eine unerlässliche Stütze und Muster-Führungsspieler.

"Halbi" wendet sich im FAC-Heimspiel nächsten Freitag an Fans

Mit Michael Halbartschlager verlässt ein "Stückchen rot-weiße Identität" den SKV. Vor dem Heimspiel am nächsten Freitag, 22. April, gegen den FAC (Ankick; 20:25 Uhr) will sich "Halbi" in einem kurzen Interview am Spielfeld direkt an die Fans wenden. Eine offizielle Verabschiedung ist am Saisonende geplant. Der Wunsch ist es, dass die "Nr. 31" von Vorwärts dann ein letztes Mal das rot-weiße Dress überstreift und in gebührendem Rahmen das Spielfeld verlässt.

Ob das in diesem Umfang möglich sein wird, ist aktuell jedoch noch ungewiss „Jeder würde ihm diesen, ihm gebührenden, Abschied, wünschen. Nicht nur auf Grund der Leistungen in den vergangenen Jahren, sondern auch weil wir im Team miterlebt haben, was er auf sich genommen hat, um sich nach seiner schweren Verletzung zurückzukämpfen. So oder so wird Halbi aber sicher nicht durch die Hintertüre verschwinden“, so Tröscher.

Der Klub dankt in seiner Mitteilung wie folgt: "Eines sei schon jetzt gesagt: Danke Michael Halbi Halbartschlager für sieben unvergessliche Jahre. Danke für die unzähligen Kilometer, die du für unseren SKV zurückgelegt hast. Danke für die Verkörperung des Vorwärts Geists, deinen Spirt und deinen unbrechbaren Kampfgeist. Du trägst Vorwärts Steyr im Herzen. Du wirst immer in unseren Herzen bleiben und bei der Vorwärts immer einen Platz haben."

Fotos: Harald Dostal/sport-bilder.at