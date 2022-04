Am Ostermontag, nachdem der FC Dornbirn das Westderby beim SC Austria Lustenau mit 0:4 verlor, kam es im Büro in der Birkenwiese zu einem sehr sachlichen wie freundschaftlichen Gespräch mit Trainer Muhammet Akagündüz. Dabei einigte man sich bezüglich einer einvernehmliche Vertragsauflösung. Demnach waren die 5 Niederlagen zuletzt bei 4:15-Toren doch des Gutes zuviel.

Muhammet Akagündüz hat selbst seine Arbeit in Dornbirn als gescheitert betrachtet und wollte den Weg für die restlichen 5 Spiele freimachen, um die so notwenigen Punkte für den Klassenerhalt noch zu erreichen. Die Vorstandsmitglieder Herr Domig und Herr Genser haben bei der Besprechung den Rückzug zu Kenntnis genommen, und dem Trainer für deren sehr positiven Impulse in Bezug Training auch gedankt.

Es gilt zu erwähnen, dass Herr Akagündüz durch seine Erfahrung beim Rapid und seinem Sportlerleben sehr viel an Qualität in Bezug Trainingsmetoden nach Dornbirn gebracht hat, darüber hinaus ist auch seine sehr ruhige und besonnene wie auch freundliche Art als Mensch hervorzuheben, die stehts zu einer offenen und ehrlichen Kommunikation zwischen dem neuen Vorstand diente.

Muhammet Akagündüz gilt es in seiner weitere Trainertätigkeit viel Glück und Erfolg zu wünschen. Co-Trainer Klaus Stocker wird bis zum Saisonende die Mannschaft trainieren.

Textquelle: FC Dornbirn

Bild: Admiral/GEPA