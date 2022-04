Danke an dieser Stelle an den Partner Busreisen Lehner, ZINÖCKER Imbiss & Catering, Print&Wear und Tiergarten Linz, welche diese Aktion absolut kostenlos möglich machten.

Alles in allem ein Heimspieltag, der nicht nur für die Kinder ein tolles Erlebnis war, sondern auch aufgrund der drei Punkte und der durchgeführten Spendenaktion „Zusammen für Vrieden“ in Kooperation mit der Volkshilfe OÖ positive Spuren hinterließ. Wie im Vorhinein angekündigt, spendet der Verein 50 % der Ticketing-Einnahmen des Spieltages. Außerdem konnten blau-weiße Nachwuchskicker vor dem Spiel fleißig weitere Geldspenden sammeln. Dafür gilt ein riesiges Dankeschön den 900 Zuschauern, welche im Hofmann Personal Stadion anwesend waren und einen großen Beitrag dazu leisteten. Immer wieder schön zu sehen, welcher Zusammenhalt und welche Unterstützung in der Blau-Weiß Familie herrscht. Die Geldspende wurde bereits an das Spendenkonto für die Nothilfe Ukraine an die Volkshilfe OÖ eingezahlt und wird dort eingesetzt, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird.

Text & Fotoquelle: FC Blau-Weiß Linz