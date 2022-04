Er ist zu einer echten Identifikationsfigur geworden und aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Der FC Blau-Weiß Linz freut sich daher bekannt geben zu dürfen, dass der Vertrag mit Goalie Felix Gschossmann langfristig bis 2025 verlängert wurde.



Der mittlerweile 25-jährige kam im Sommer 2020 in die Stahlstadt und war bislang immer zur Stelle wenn man ihn gebraucht hat. Felix Gschossmann besticht durch seinen Top- Einstellung und seinen Charakter, reißt die Mannschaft mit und ist auch dafür verantwortlich, dass sich unser "Einser" Nicolas Schmid im Training immer besser entwickeln kann.

Sportdirektor Tino Wawra:

„Gschossi ist ein oft unterschätztes, aber unglaublich wichtiges Puzzleteil auf unserem erfolgreichen Weg. Er ist zwar momentan hinter Nici Schmid die Nummer 2, gibt aber im Training immer 110% und macht dadurch auch Schmidi noch besser. Zudem ist er auf der Bank und in der Kabine ein positiver Stimmungsmacher, den man sich in der Form nur wünschen kann. Ich bin froh, dass er seine Rolle aktuell so gut ausfüllt und deswegen wollen wir den Weg auch langfristig mit Felix gehen.“

Zitat Trainer Gerald Scheiblehner:

"Es ist wichtig für einen Trainer, eine starke und unumstrittene Nummer 1 in der Mannschaft zu haben. Genauso bedeutend ist es aber auch, eine Nummer 2 zu haben, die diese Situation respektiert, die trotzdem immer Gas gibt und im Fall eines Ausfalls immer bereit ist und Top- Leistung abruft. Trotz seines Ehrgeizes stellt er immer den Erfolg der Mannschaft in den Vordergrund, deswegen wissen wir was wir an ihm haben. Ein Profi mit höchstprofessioneller Einstellung und noch dazu ein super Typ in der Kabine. Super, dass unsere gemeinsamer Weg weiter geht!“

Zitat Felix Gschossmann:

"Ich freue mich sehr über diesen langfristigen Vertrag, da ich mich in Linz sehr wohlfühle und hier professionell an der Zukunft des Vereins gearbeitet wird. Mein großes Ziel ist es, mit Blau-Weiß in der Bundesliga zu spielen. Wir haben eine sehr gute und hungrige Mannschaft und ich bin zuversichtlich, dass ich meine Ziele mit Blau Weiß erreichen werde."

Bild: FC Blau-Weiß Linz