Nachdem ADMIRAL 2. Liga-Spitzenreiter SC Austria Lustenau am Vorabend in Runde 26 mit einem - wenn auch mühevollen - 2:1-Sieg in Kapfenberg vorgelegt und auf 60 Zähler aufgestockt hatte, galt es für Verfolger Floridsdorfer AC (56 Punkte) im Aufstiegs-Fernduell mit den Vorarlbergern beim SK Vorwärts Steyr am späteren Abend nachzulegen und dran zu bleiben. Doch nach 15 Spielen ohne Niederlage - darunter 13 Siegen - riss die Floridsdorfer Fabelserie. Mit seiner abgefälschten Direktabnahme erzielte der gebürtige Steyrer Luca Mayr-Fälten nach prächtigem Assist von Tolga Günes das "Tor des Abends" zum 1:0-Sieg.

Für Christian Bubalovic und den FAC gab es gegen Alem Pasic (re.) und Vorwärts Steyr kein Durchkommen - die Oberösterreicher hielten prima dagegen und hinten die Null. Erstmals seit dem 2. Oktober (0:1 beim GAK), der letzten Niederlage der Wiener, ging der FAC leer aus.

Beide Teams brachten gehörig viel Selbstvertrauen in das Duell ein: Vorwärts Steyr - gewohnt in rot - seit sechs Heimspielen unbesiegt, der FAC - gewohnt in blau - gar seit 15 Ligaspielen, darunter 13 (!) Siege (10 x zu Null!). Der beiderseitige Respekt gegeben, die taktische Ausrichtung aus einer kompakten Defensive auch. Beide Teams verdichteten gut die Räume, sodass Torchancen zunächst Mangelware blieben. SV Ried-Leihspieler David Ungar probierte es dann aus der "zweiten Reihe" aus zentraler Position, doch verzog (9.).

Im "Halbschatten" behielt "Turbo" Günes den Durchblick

Erhellende Strafraumszenen blieben vor der Pause weitestgehend aus und dann verdunkelten auch noch zwei kurzfristig "schwächelnde" Flutlichtmasken das Geschehen. Worauf gar die Steyrer Feuerwehr zwecks Hilfestellung heran zu rücken hatte und reparierte.

Ab wie die "Feuerwehr" ging dann Tolga Günes über die rechte Außenbahn gegen Marco Krainz, der kurz zuvor beinahe ein Eigentor fabriziert hatte und diesmal personell bedingt (u.a. Rasner gesperrt) als Innenverteidiger spielte. Günes flott, unaufhaltsam und mit dem Assist zum Steyrer Führungstor. Ausgerechnet der ehemalige FAC-Akteur legte prima flach quer für Luca Mayr-Fälten, dessen Direktabnahme aus elf Metern abgefälscht und damit unhaltbar für Goalie Gütlbauer im Netz landete (36.).

Kurz vor der Halbzeitpause dann bei windigen, wittrigen Witterunsverhältnissen nach einer Freistoßhereingabe von Luca Mayr-Fälten aus dem linken Halbfeld Turbulenzen im Wiener Strafraum, doch Alem Pasic traf aus aussichtsreicher Position den Ball eher suboptimal (42.).

Wie schon vor acht Tagen beim 2:1-Heimsige gegen den GAK 1902 galt es für den FAC erneut einen 0:1-Pausenrückstand wettzumachen. Doch die gastgebende Elf des gebürtigen Vorarlbergers Daniel Madlener bot dem Tabellenzweiten wenig Räume an. Marcus Maier nahm sich dann zwei Mal ein Herz, scheiterte mit seinem Rechtsschuss vom linken Strafraumeck ins kurze Eck jedoch an Torhüter Thomas Turner, der erstmals in diesem Match einen Ball zu halten hatte (58.). Wenig später verzog dann Maier mit seinem Distanzschuss zu überhastet (59.). Aus dem Spiel heraus wollte den Wienern wenig gelingen, bei allem Bemühen.

Steyr stabil defensiv - Filip beim Konter mit dem Matchball

Vorwärts lauerte derweil auf Konter und einen ambitionierten fand Oliver Filip nach Zuspiel von Gerhard Dombaxi vor. Marco Krainz ließ sich - wie beim 0:1 - erneut überlaufen, ehe der 24-jährige Ex-Blau-Weiß Linzer Filip halblinks im Sechzehner allein vor Lukas Gütlbauer am prächtig parierenden FAC-Torhüter scheiterte und einen möglichen "Matchball" ausließ (65.).

Der FAC blies zur Schlussoffensive, doch Vorwärts verteidigte konsequent und gegen den engmaschigen Abwehrverbund fanden die Wiener weder Lücken noch Mittel. Felber dann nochmal mit dem Volleyschuss, doch drüber (89.). Ebenso in der vierten Minute der Nachspielzeit Bubalovic, der ebenso verzog wie mit der letzten Aktion João Oliveira.

FAC-Fabelserie begann und endet gegen Vorwärts Steyr

Steyr bleibt weiterhin nicht gerade ein Lieblingsgegner der Floridsdorfer: in sieben Zweitliga-Duellen zuvor gab es erst einen blau-weißen Sieg, nämlich beim 2:0-Hinspiel-Erfolg am FAC-Platz. An jenem 15. Oktober 2021 begann übrigens durch Tore von João Oliveira und Flavio die nun am 22. April 2022 endende Floridsdorfer Fabelserie von 15 Spielen ohne Niederlage.

In der nächsten Runde 27 gastieren beide Teams auswärts: Vorwärts Steyr beim SV Lafnitz und der FAC beim SV Horn (jeweils Ankick 18:30 Uhr).

Sieg-Torschütze des Abends: der 26-jährige, gebürtige Steyrer Luca David Mayr-Fälten, der sein 2. Saisontor erzielte und schwedischer Abstammung ist.

SK Vorwärts Steyr - Floridsdorfer AC 1:0 (1:0)

Freitag, 22. April 2022, 20:25 Uhr, EK Kammmerhofer-Arena Steyr, Z: 1000. SR: Markus Hameter.

SK Vorwärts Steyr (5-3-2, defensiv): Turner; Kröhn (90.+4 Sahanek), Lageder, Turi, Prada (Kap.), Dombaxi; Pasic, K. Brandstätter, Mayr-Fälten; Filip (81. Alak), Günes (90.+1 Sivrikaya). Trainer: Daniel Madlener.

FAC (4-2-3-1): Gütlbauer; Becirovic (Kap.), Bubalovic, M. Krainz, M. Maier (69. Rechberger); Krasniqi (66. Felber) Ungar; Dos Santos (88. Josic), Schmid, Komornyik (66. Monsberger); J. Oliveira. Trainer: Mitja Mörec.

Tor: 1:0 (36.) Mayr-Fälten.

GK: - / Krasniqi, dos Santos, Oliveira.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL + Harald Dostal/sport-bilder.at