Mit einer respektablen Erfolgsserie hat sich der SK Vorwärts Steyr im Frühjahr aus dem tiefsten Tabellenkeller der ADMIRAL 2. Liga gekämpft, trumpfte zuletzt mit vier Heimsiegen en suite auf und stoppte mit einem 1:0 dabei sogar die seit Oktober andauernde Fabel-Serie von Aufstiegs-Aspirant FAC. Und stellt in diesen Wochen die sportlichen Weichen für die kommende Saison. Wie der Traditionsklub aus Oberösterreich am heutigen Montag bekannt gab, wurde der Vertrag mit einem Leistungsträger um ein weiteres Jahr verlängert: Joel Dombaxi.

Als Gerhard Mena Dombaxi (vollständiger Name in seinem Geburtsland) im vergangenen Sommer vom oberösterreichischen Konkurrenten und Zweitliga-Meister FC Blau-Weiß Linz zum SK Vorwärts Steyr kam, hat der Linksfuß sich schnell einen Stammplatz erkämpft. 2069 Minuten stand der 25-jährige, im deutschen Kaiserslautern Geborene mit Abstammung in Angola diese Saison bereits am Feld für die Steyrer. Auf Instagram haben ihn die SKV-Fans eindeutig zum Spieler der Hinrunde gewählt.

„Joel hat sich innerhalb kurzer Zeit zu einer Stütze in unserem Team entwickelt und wir sehen noch weiteres Potenzial in ihm. Wir freuen uns, dass wir auch kommende Saison gemeinsam an unseren Zielen weiterarbeiten“, so Jürgen Tröscher, Sportlicher Leiter von Vorwärts Steyr.

Variabel einsetzbar - sogar als Stürmer

Ob als linker Verteidiger oder im linken Mittelfeld – Joel Dombaxi hat diese Saison bereits bewiesen (24 Einsätze, 3 Tore, 1 Assist, 5 GK), dass der 1,68 Meter-große Deutsche variabel einsetzbar ist. Beim ersten Sieg unter Chef-Trainer Daniel Madlener lief er gar als Stürmer auf und steuerte zwei Tore zum 3:1 Sieg gegen Kapfenberg bei.

„Es macht mir Spaß mit dem Team hier bei der Vorwärts. Wir haben uns hervorragend entwickelt. Ich denke, wir werden nächstes Jahr eine große Rolle in der zweiten Liga spielen. Davon bin ich gerne ein Teil. Deshalb freue ich mich, dass ich noch ein Jahr bleibe“, so Joel Dombaxi selbst zur Verlängerung. „Jürgen und die Trainer haben mir hier vom ersten Tag an vollstes Vertrauen geschenkt. Ich denke mit meinen Leistungen habe ich ihnen das zurückbezahlt. Nach meiner Verletzung vergangene Saison habe ich nun wieder zu meiner alten Stärke zurückgefunden. Ein weiters Jahr bei der Vorwärts wird mir persönlich gut tun.“

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at