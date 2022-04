Der SV Horn, nach 26 Runden Tabellen-13. der ADMIRAL 2. Liga, bindet Innenverteidiger Frank Sturing per Option um eine weitere Saison!

Frank Sturing mit SV Horn-Geschäftsführer Andreas Zinkel.

Der 24-jährige, kanadische Teamspieler bleibt dem SV Horn über die laufende Saison hinaus erhalten. Frank Sturing wechselte im letzten Sommer vom niederländischen Zweitligaclub FC Den Bosch ins Waldviertel und brachte es bisher auf 17 Einsätze (2 Tore) in der Admiral 2. Liga.

„Frank Sturing hat in dieser Saison einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Diese Tatsache hat uns dazu bewogen, auch in die nächste Saison mit ihm zu gehen. Seine spielerische Qualität und seine Übersicht sind genau jene Attribute, die wir auf dieser Position benötigen“, so Geschäftsführer Andreas Zinkel über die Vertragsverlängerung des Abwehrchefs.

Fotocredit: SV Horn