Er hat als Fußball-Trainer schon einiges erlebt und sich in Oberösterreich und darüber hinaus einen Namen gemacht: Willi Wahlmüller, 55-jähriger UEFA-A-Lizenz-Inhaber. Um den es in den letzten Monaten in der heimischen Fußball-Szene ruhig wurde. Doch der Trainer-Job reizt den Mühlviertler nachwievor, er sieht sich diesbezüglich im "gehobenen Amateurbereich". Ligaportal fragte nach und erfuhr mehr im exklusiven "Give-me-Five-"Antworten-Interview.

Steht bereit für eine neue Herausforderung als Trainer: Willi Wahlmüller.

"Wenn sich nicht das Passende ergibt, muss man auch mal Pause in Kauf nehmen"

Ligaportal: Hallo Willi, Deine letzte Trainerstation liegt jetzt bereits einige Zeit zurück. Wie weit bist Du "auf Entzug" bzw. was macht ein Fußball-Trainer in der Pause?

Willi Wahlmüller: Ja natürlich. Wenn man mit Leib und Seele Fußball-Trainer ist und das über viele Jahre schon macht, dann ist das schon in gewisser Weise schwierig, das Ganze nur aus der Ferne zu betrachten. Wenn sich allerdings nicht das Passende ergibt, muss man auch mal eine Pause in Kauf nehmen. Es ist ja auch zum Reflektieren ganz gut. Das man mal im Leben ein bisschen was anderes kennen lernt. Noch dazu bin ich ja berufstätig und nicht vom Fußball abhängig und habe anderweitig auch zu tun.

"Sehe meine Trainertätigkeit im gehobenen Amateurbereich"

Ligaportal: Wie weit reizt Dich der Trainerjob nachwievor und was sind diesbezüglich Deine Ziele?

Willi Wahlmüller: Wenn du so mit dem Fußball verbunden bist und auch Stationen erfolgreich hinter dich gebracht hast, reizt das immer wieder. Es gibt immer wieder Aufgaben, die einen Trainer wie mich reizen. Ich würde das gar nicht Ligen abhängig machen. Weil ich eh schon, wie erwähnt, lange berufstätig und in der Firma bin. Da würde ich den Job sicher nicht mehr aufgeben für etwaige Abenteuer. Deswegen sehe ich meine Trainertätigkeit eher im gehobenen Amateurbereich. Wo man vlt. mit einer Mannschaft was aufbauen kann und entsprechend eine spannende Aufgabe übernehmen kann.

Ligaportal: Vereine haben ja Anforderungsprofile an Trainer, wie sieht das umgekehrt aus - wie sollte für Dich das Anforderungsprofil eines neuen Klubs, einer neuen Mannschaft aussehen?

Willi Wahlmüller: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass ich grundsätzlich nicht Ansprüche an den Verein setze. Weil das als Trainer sowieso schwierig ist. Aber es sollte natürlich der Verein Visionen und Ziele haben. Es sollte ein Miteinander im Verein sein, alle zusammenstehen, alle zusammen helfen, um ein Ziel zu erreichen. Ich denke als Trainer ist es schwierig, irgendwelche Forderungen zu stellen. Man muss als Trainer nicht jeden Job annehmen, aber der Verein sollte schon in irgendwelcher Hinsicht Ziele haben. Und das haben ja auch viele Vereine, da bin ich überzeugt davon.

Die Ziele sind halt für jeden Verein anders. Die einen wollen an der Spitze mitspielen. Die anderen wollen mit jungen Spielern arbeiten, andere wollen die Liga halten. Erfolg bedeutet für jeden Verein etwas anderes. Wenn ich mir in der Oberösterreich-Liga Oed anschaue, für die zählt halt meist immer nur der Meister. Für andere zählt als erstes nur der Klassenerhalt. Da bin ich auch nicht ganz so wählerisch. Ich glaube, dass ich mit Mannschaften was aufbauen kann. Das habe ich bewiesen bei all meinen Stationen und war mit allen entsprechend erfolgreich.

Ligaportal: Lt. Transfermarkt.at beträgt Deine durchschnittliche Amtszeit als Trainer bisher 2,22 Jahre, wobei die fünf Jahre beim damaligen Regionalligisten Union St. Florian einwirken, wo Du erfolgreich warst und beim Ausbildungsverein der St. Florianer eine Ära geprägt hast. Wie weit ist das Deine "DNA"...langfristig gerade junge Spieler zu fördern oder siehst Du Dich durchaus auch mal als "sogenannter Feuermann"?

Mit Blau-Weiß Linz Aufstieg in 2. Liga geschafft

Willi Wahlmüller: Grundsätzlich war das in St. Florian eine besondere Zeit. Immer wieder mit verschiedenen Spielern etwas zu entwickeln und diese Spieler zu begleiten, die dann in eine höhere Liga weiter gegangen sind. Ich habe aber auch bewiesen, dass ich andere Sachen ganz gut gemacht habe. Zum Beispiel bei Blau-Weiß Linz, wo wir eher eine Mannschaft dorthin entwickelt haben, die dann in der Regionalliga Meister geworden ist und in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist. Also in den Profifußball, wo sie mittlerweile eine sehr gute Rolle spielen und dann hoffentlich demnächst in die 1. Bundesliga aufsteigen können. Auch bei Vorwärts Steyr konnten ich relativ schnell, mit einem kleinen Budget, eine Mannschaft entwickeln, mit der wir schlussendlich den hervorragenden 7. Platz in der 2. Bundesliga erreichen konnten.

Genauso bin ich dann nach Union Perg gegangen, die nach fünf Runden null Punkte hatten und wir sind dann letztendlich auf dem 6. Platz in der Oberösterreich-Liga gelandet. Da habe ich auch bewiesen, mit einer Mannschaft, die man nicht mehr verändern konnte durch Transfers, einen guten Platz zu machen. Als Trainer sollte man allgemein flexibel sein. Das bin ich auch und kann mich trotzdem an die Gegebenheiten anpassen. Dementsprechend ist beides möglich. Nur ist es natürlich besser, wenn man eine Saison planen kann. Wenn man zu Saisonbeginn bei einer Mannschaft ist. Aber als Trainer muss man allgemein bereit sein für viele Sachen, u.a. auch, dass man mal als "Feuerwehrmann" einspringt.

Vorwärts Steyr sollte drachten, feste Größe in 2. Liga zu werden

Ligaportal: Du verfolgst sicher das Fußball-Geschehen nachwievor, speziell in Deiner Heimat Oberösterreich. Wie siehst Du derzeit die sportliche Situation beim LASK und der SV Guntamatic Ried in der Admiral Bundesliga und bei Deinen Ex-Klubs SK Vorwärts Steyr sowie dem FC Blau-Weiß Linz in der Admiral 2. Liga?

Willi Wahlmüller: Der LASK hat über eine Zeit eine super Rolle gespielt in der Bundesliga und quasi als Aufsteiger das Feld aufgemischt. Dass dann mal eine Zeit kommt, wo es nicht so läuft, ist auch ganz klar. Es gibt immer wieder Höhen und Tiefen. Und das ist nun mal grad beim LASK so gewesen. Doch ich glaube, dass sich dieser Verein wieder erfangt und dann wieder in alter Stärke zurück kommt.

Bei der SV Ried ist es so, dass sie aufgestiegen sind und dann auch eine bärenstarke Saison gespielt haben. Dann kam das knappe Verpassen der Meistergruppe, da ist viel Pech gewesen und dann haben sie einen Schock gehabt. Durch die Punkteteilung ist man dann mit ein paar nicht so erfolgreichen Spielen schnell im Abstiegskampf dabei. Den müssen sie jetzt annehmen. Doch ich bin guter Dinge, dass sie mit der Qualität dieses Kaders den Abstieg vereiteln können und das wünsche ich ihnen auch.

Blau-Weiß Linz ist nach dem im letzten Jahr doch überraschenden Meistertitel heuer auch wieder gut in der Spur. Ich glaube, dass dort kontinuierlich was entsteht. Wenn dann das neue Stadion gebaut ist, hat man dann auch die Infrastruktur dazu, um wirklich dementsprechend anzugreifen. Aber diese geplanten oder gewünschten Meister-Titel sind oft am schwierigsten. Das hat man auch schon oft gesehen. Aber als einem meiner Ex-Vereine vergönne ich ihnen natürlich, dass sie in die Bundesliga aufsteigen. Ich möchte natürlich da auch in das neue Stadion gehen und Bundesliga-Fußball sehen.

Vorwärts Steyr hat sich gut erfangen. Die Umstellung von Amateur- auf Profi-Fußball mit vielen Transfers ist in die richtige Richtung gegangen. Ein etwaiger Abstieg, ist auch aufgrund der Lizenzentscheidungen, kein Thema mehr. In weiterer Folge sollte der Verein drachten, eine feste Größe in der 2. Liga zu werden.

Zur Person:

Willi Wahlmüller, geb. 05.01.1967 in Unterweißenbach/Mühlviertel; UEFA-A-Lizenz-Inhaber

Trainer-Stationen jüngst:

SK Vorwärts Steyr (20.04.2019 - 19.10.2020)

St. Valentin (01.07.2018 - 20.04.2019)

Union Perg (11.09.2017 - 30.06.2018)

FC Blau-Weiß Linz (01.07.2014 - 15.09.2016)

Union St. Florian (01.07.2009 - 30.06.2014)

SV Sierning (01.07.2006 - 30.06.2009)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at