Erst im Winter stieß er zum SK Vorwärts Steyr, war zuvor vereinslos und bis vergangenen Sommer beim Liga-Konkurrenten FAC: Tolga Günes. Der agile 24-jährige Neuzugang avancierte bei den Steyrern schnell zum Voll-Treffer. Der 1,78-Meter große Offensivaktuer ist eine feste Größe im Team von Daniel Madlener und unterschrieb nun sein Arbeitspapier für eine weitere Saison in der ADMIRAL 2. Liga bei den Oberösterreichern.

Tolga Günes mit Jürgen Tröscher (sportlicher Leiter)

Tolga Günes hat sich schnell in die Herzen der Fans gespielt. Seinen Gegenspielern macht der agile Offensivaktuer das Leben schwer und lässt sie mit herrlichen Dribblings stehen. Ein Gegenspieler alleine reicht selten aus, um ihn vom Ball zu trennen. Zwei Tore und drei Assists sind seine Bilanz aus elf Spielen.

“Wir haben uns sehr rasch darauf verständigt, dass wir die Zusammenarbeit über den Sommer hinaus ausdehnen möchten. Es freut mich sehr, dass Tolga seine nähere Zukunft in Rot-Weiß sieht. Er hat in den letzten Monaten gezeigt, dass sein Tempo und seine Technik die Gegner vor reichlich Probleme stellt und zeigt sich hierbei auch durchaus effizient. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Spielzeit“, freut sich unser sportlicher Leiter Jürgen Tröscher über eine weitere Saison mit Tolga Günes.

In allen elf Meisterschaftsspielen, die Tolga Günes bis jetzt für unseren SK BMD Vorwärts Steyr bestritt, fand er sich in der Startelf wieder. Schnell hat er sich zu einem wichtigen Teil der Mannschaft gemausert. Sein Tor gegen Wacker Innsbruck wurde zu Recht zum Tor des Monats März gewählt.

„Ich freue mich sehr, dass ich noch ein weiteres Jahr bei der Vorwärts spielen werde. Ich bin den Vereinsverantwortlichen sowie dem Trainerteam sehr dankbar, dass sie mich in den letzten Monaten sportlich geformt und weiterentwickelt haben. An diese Entwicklung möchte ich auch im nächsten Jahr anknüpfen“, blickt Tolga Günes motiviert in die kommende Saison in Rot-Weiß.

Foto: SK Vorwärts Steyr/Moser