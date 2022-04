Der FC Blau-Weiß Linz gab am Freitagmorgen eine Neuverpflichtung bekannt: Andreas Gahleitner wird zusätzlicher Co-Trainer und neuer Hauptverantwortlicher im Bereich Videoanalyse beim aktuell Tabellendritten der ADMIRAL 2. Liga, der morgen zum Top-Spiel Spitzenreiter SC Austria Lustenau empfängt - Samstag, ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Der Vertrag mit dem 40-jährigen, gebürtigen Welser gilt ab 1. Juni 2022 und wird für zwei Jahre, plus Option für ein weiteres Jahr abgeschlossen.

V. li. Sportdirekter Tino Wawra, der "Neue" beim FC Blau-Weiß Linz: Andreas Gahleitner, und Cheftrainer Gerald Scheiblehner.

Zum einen soll mit der Verpflichtung auch der bisherige Co-Trainer Ernö Doma entlastet werden und zum anderen dem Thema Videoanalyse noch deutlich mehr Augenmerk geschenkt werden.

Der Werdegang, die Ausbildungen und Erfahrungen von Andreas Gahleitner sprechen Bände - hier seine Vita:

• Studium für Sportwissenschaften an der Uni Wien; Schwerpunkt Trainingslehre/Spielanalyse

• Trainerausbildung: UEFA-A-Lizenz + Elite Junioren Lizenz

• Über sechs Jahre Erfahrung in leitender Funktion

• Nachwuchs-Leistungszentrum Linz (Ausbildungsleiter + Cheftrainer)

• 5-jährige Erfahrung im Erwachsenenbereich: Chef-Trainer 4. Leistungsstufe in Ö (Donau & Edelweiss Linz)

• Erfahrungen in der individuellen Spielerentwicklung: Talente-Coaach bei LASK Linz

• Spielanalyst Österreich U-21 & A-Team

• Co-Trainer Österreich U-21

Blau-Weiß Linz-Sportdirektor Tino Wawra: „Nicht nur am Spielersektor und in der Geschäftsstelle wollen wir die nächsten Schritte in Richtung Professionalisierung setzen, sondern auch im Trainerteam. Mit Andi Gahleitner haben wir den perfekten Mann für unser Projekt begeistern können. Er wird in Zukunft neben der Arbeit als zusätzlicher Co-Trainer am Platz auch den Bereich Videoanalyse höchst professionell abdecken. Sein Werdegang spricht Bände - neben dem Engagement beim ÖFB und den Erfahrungswerten unter Franco Foda und Werner Gregoritsch kann er auch die höchsten Trainerausbildungen vorweisen.“

Andreas Gahleitner: „Ich brenne bereits für die neue Aufgabe. Ich denke, dass der Verein mit den Fans und speziell die Mannschaft ein riesiges Potenzial besitzt. Ich freue mich ab der kommenden Saison mitwirken zu dürfen und werde alles investieren, um das Trainerteam und die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen.“ Zitat Gerald Scheiblehner: „Nach meinem ersten Jahr bei Blau-Weiß Linz gilt es nicht nur die Mannschaft, sondern auch mein Trainerteam weiterzuentwickeln. Sowohl fachlich als auch menschlich weiß ich, dass wir die perfekte Lösung gefunden haben. Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit und bin mir sicher, dass diese Verpflichtung ein weiterer großer Schritt für eine erfolgreiche Zukunft ist!“

Foto: FC Blau-Weiß Linz