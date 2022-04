Die Kaderplanungen im Akademiebereich des SK Rapid Wien laufen auf Hochtouren und so werden gleich zwei vielversprechende Nachwuchshoffnungen auch für die kommenden Spielzeiten an den derzeit Tabellenzehnten der ADMIRAL 2. Liga gebunden. Bei den Hütteldorfern unterzeichnet Torhüter Dennis Pichler mit 16 Jahren seinen ersten Jungprofivertrag, der bis Sommer 2024 datiert ist. Auch Linksverteidiger Raúl Galván prolongiert seinen auslaufenden Kontrakt und wird somit weiterhin den Grün-Weißen erhalten bleiben.

V.li. Willi Schuldes, Dennis Pichler und Steffen Hofmann.

Als 10-Jähriger wechselte Dennis Pichler aus der Jugend des SV Schwechat in den Nachwuchs nach Hütteldorf. Seit Sommer 2019 ist der Tormann ein Teil der grün-weißen Nachwuchsakademie. Besonders in diesem Jahr wusste der 16-jährige Niederösterreicher bislang zu überzeugen. Neben Einsätzen in der U16 und U18 ÖFB Jugendliga, stand Dennis Pichler auch schon im Spieltagskader von Rapid II (zuletzt gegen den FC Wacker Innsbruck, heute in Dornbirn) und vereinzelt im Trainingskader der Profimannschaft.

Dennis Pichler: „Als Kind stand ich im Gerhard Hanappi Stadion zwischen unseren Fans, nun darf ich meinen ersten Vertrag beim SK Rapid unterzeichnen. Das ist wirklich unglaublich, die Vorfreude auf die kommenden Jahre ist riesig. Ich möchte mich bei allen Beteiligten für das Vertrauen bedanken und weiter mit meinen Leistungen auf mich aufmerksam machen.“

V.li.: Steffen Hofmann und Raúl Galván

Mit Raúl Galván bleibt dem SK Rapid ein weiteres Eigengewächs erhalten, das schon seit über zehn Jahren seine Schuhe in Hütteldorf schnürt. Der 18-Jährige gilt als moderner Außenverteidiger, der viel Zug nach vorne entwickelt und mit seinem starken linken Fuß stets für Gefahr sorgen kann. Der 9-fache ÖFB-Nachwuchsnationalteamspieler kam heuer bislang 17-Mal für die U18 des SK Rapid in der ÖFB Jugendliga zum Einsatz. In der kommenden Saison soll dem offensiv ausgerichteten Linksverteidiger nicht nur der Sprung zu Rapid II sondern auch eine erfolgreiche Matura gelingen.

Raúl Galván: „Nach über zehn Jahren beim SK Rapid bin ich froh nun auch noch einen weiteren Entwicklungsschritt hier machen zu dürfen. Ich bin seit der Volksschule ein Bestandteil des Vereins und dementsprechend sehr glücklich darüber, dass es nun so weiter geht. Abgesehen von meiner Matura ist natürlich das nächste große Ziel mich ab Sommer auch bei Rapid II im Trainingskader festzusetzen.“

Nachwuchsleiter Willi Schuldes: „Mit Raúl Galván und Dennis Pichler konnten wir zwei vereinstreue Eigengewächse weiter an uns binden. Beide sind Vorzeigespieler, bei denen nicht nur die fußballerische Entwicklung stimmt, sondern auch ein Abschluss in einem bzw. zwei Jahren in unseren Kooperationsschulen bevorsteht. Raúl ist ein Spieler, der eine Position verkörpert, die heutzutage offensiv interpretiert wird und wo stets talentierte Burschen sehr gefragt sind. Dennis ist unheimlich ehrgeizig und zielstrebig. Er zeigt vor allem Stärken im 1-gegen-1 und auf der Linie.“

Foto: SK Rapid