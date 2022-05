Der SKU Amstetten, nach 27 Runden Tabellenvierter der ADMIRAL 2. Liga, holt Christoph Brunnauer ins Fußballgeschäft zurück und möchte mit diesem Schritt seine Strukturen in organisatorischer Hinsicht stärken. Der 53-jährige, frühere Manager des SKN St. Pölten (2007-2014) wird in Amstetten ab Juni die Funktion des Klubmanagers bekleiden und mit einer wahren Aufgaben-Fülle betraut.

Zu den vielfältigen Aufgaben zählen:

Schnittstelle zwischen Vorstand und Bereichsverantwortlichen im Verein.

Bindeglied zum Vereinsvorstand

Unterstützung der sportlichen Leitung und des Trainerteams

Kommunikation mit ÖFB, Bundesliga, dem NÖ Landesverband und weiteren Organisationen (Akademien, Schulen)

Betreuen und akquirieren von neuen Sponsoren

Öffentlichkeitsarbeit (Fanstammtische, Autogrammstunden, etc.).

Christoph Brunnauer: „Ich freue mich nach längerer aktiver Fußballpause auf die neue Aufgabe beim SKU Ertl Glas Amstetten. In zahlreichen Gesprächen mit dem Vorstand habe ich eine visionäre und ambitionierte Führungsriege kennengelernt. Der Klub befindet sich sportlich auf einem guten Weg und ich denke, dass wir uns über das Mostviertel hinaus in Österreich als fixe Fußballgröße etablieren können. Der familiäre und bodenständige Charakter des Vereins soll trotz aller Visionen aber immer im Mittelpunkt stehen.“

Gerhard Reikersdorfer (Geschäftsführer): „Wir freuen uns sehr, mit Christoph einen erfahrenen Mann gefunden zu haben, der wie wir für den Fußball brennt und uns im Vorstand entlasten wird. Die größten gemeinsamen Ziele sind die Verbesserung der internen Strukturen und die Erweiterung der Sponsorenlandschaft. Darüber hinaus gibt es aber noch viele weitere Themen und Ideen, die wir gemeinsam umsetzen möchten, um den SKU Ertl Glas Amstetten noch professioneller aufzustellen.“

