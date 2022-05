Der SC Austria Lustenau muss in den verbleibenden drei Partien in dieser Saison in der ADMIRAL 2. Liga auf Adriel Tadeu Ferreira da Silva verzichten. Für den 24-jährigen Brasilianer ging es beim 1:1-Remis am Samstag gegen den FC Blau-Weiß Linz nach 55 Spielminuten verletzungsbedingt nicht mehr weiter, wurde der Mittelfeldakteur aus São Paulo im Hofmann-Personal-Stadion abtransportiert und in ein Linzer Krankenhaus gebracht.

Bei einem Aufprall auf den Boden zog sich der Spieler vom Zuckerhut, der im vergangenen August nach Europa kam und vom brasilianischen Paysandu SC zum SC Austria Lustenau wechselte, einen Trümmerbruch des Schlüsselbeins zu und wurde noch am Sonntag in Linz erfolgreich operiert.

In dieser Saison stand Adriel in 21 Pflichtspielen für den Liga-Leader der 2. Liga auf dem Rasen.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at