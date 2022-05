Während sich Lokal-Rivale WSG Tirol in der ADMIRAL Bundesliga in der Quali-Gruppe drei Runden vor Saisonende in der Pole-Position befindet und die Elf von Chefcoach Thomas Silberberger als Spitzenreiter über ein mögliches Playoff sensationell mit "Europa" liebäugelt, kursieren dunkle Wolken über dem FC Wacker Innsbruck . Wo die Wattener ja in deren Stätte Tivoli Stadion ihre Heimspiele austragen. Nachdem der Lizenz-Antrag für die ADMIRAL 2. Liga auch in 2. Instanz abgelehnt wurde, droht der 10-fache Österreichische Meister in der Versenkung zu verschwinden. Die Wacker-Fans fordern nun per Petition Rücktritte.