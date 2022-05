Nachdem der FC Wacker Innsbruck, nach 27 Runden Tabellenneunter der ADMIRAL 2. Liga, in der vergangenen Woche die Dienstaustritte von Darijo Grujcic, Raphael Gallé, Clemens Hubmann, Fabio Markelic und Florian Kopp vermeldete, gab der Tiroler Traditionsklub am Montagnachmittag in seiner Presseaussendung bekannt, dass nun auch der 22-jährige Linksverteidiger Merchas Doski, der 20-jährige Mittelfeldspieler Robert Martic und der 22-jährige Torhüter Alexander Eckmayr ihre Dienstverträge gekündigt haben.

Der Spieler-Kader beim FC Wacker Innsbruck an Profi-Akteuren wird immer kleiner...

Das Trio steht dem 10-fachen Österreichischen Meister in den verbleibenden drei Runden der ADMIRAL 2. Liga nicht mehr zur Verfügung.

Die Spieler des FC Wacker Innsbruck setzten dem Verein eine Nachfrist für offene Gehaltszahlungen. Der Tiroler Traditionsklub konnte den Zahlungen bislang noch nicht nachkommen und so haben die Spieler die Möglichkeit, von ihren Dienstverträgen mit sofortiger Wirkung auszutreten.

Auch Alexander Eckmayr, Robert Martic und Merchas Doski informierten den Verein über ihre sofortigen Dienstaustritte!



Zur Gesamtsituation im Verein:

Die Lage ist weiter angespannt. In diesen Stunden bereitet sich die Vereinsführung auf den morgigen Termin mit allen Stakeholdern aus der Politik vor und führt parallel zahlreiche Gespräche mit potentiellen Unterstützern, um den Fortbestand des FC Wacker Innsbruck zu sichern.

Nach besagten Terminen soll in den kommenden Tagen ein positives Ergebnis für die Zukunft des Tiroler Kult-Klubs präsentiert werden.

Foto: Harald Dostal/www.sport-bilder.at