Nachdem der amtierende Meister und aktuell Tabellendritte der ADMIRAL 2. Liga - FC Blau-Weiß Linz - in der vergangenen Runde Spitzenreiter SC Austria Lustenau (Sonntag, 10:30 Uhr, gegen SKN St. Pölten) alles abverlangte und die Vorarlberger an den Rand einer Niederlage brachte, "prüfen" die Scheiblehner-Schützlinge am drittletzten Spieltag im Top-Spiel der 28. Runde nun den Tabellenzweiten Floridsdorfer AC. Die Wiener liegen nur zwei Zähler hinter Leader Lustenau und gewannen bereits das Hinspiel in Linz - das Rückspiel am Freitag ab 20:25 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Der 23-jährige Portugiese João Miguel Melo Oliveira, der im vergangenen Sommer zum FAC kam und bisher 9 Treffer erzielte, war beim 2:0-Hinspielsieg in Linz im Oktober mit seinem Doppelpack der Matchwinner.

Damals am 30. Oktober beim 2:0-Triumph war João Oliveira der Matchwinner und schnürte den Doppelpack. Im vorletzten Heimspiel der Saison steht für den FAC ein spannendes Spiel an, zumal die Gäste um Chefcoach Gerald Scheiblehner sehr spielstark und im Frühjahr - wie zuletzt auch gegen den anderen Aufstiegs-Aspiranten SC Austria Lustenau bewiesen - gut drauf sind.

Durch den 3:0-Auswärtserfolg beim SV Horn und dem 1:1-Remis zwischen FC Blau Weiß Linz und Tabellenführer SC Austria Lustenau ist der Rückstand des FAC auf die Tabellenspitze am vergangenen Wochenende auf zwei Punkte geschmolzen. Das Fernduell mit den Vorarlbergern um den Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga geht in die nächste Runde.

FAC-Cheftrainer Mitja Mörec gibt sich zwei Tage vor dem Duell kämpferisch: „Wir wissen, dass wir auf einen Fehler von Lustenau angewiesen sind. Darum ist uns klar, dass wir alle drei restlichen Spiele gewinnen müssen, um noch eine Chance auf den Aufstieg in die Bundesliga zu haben.“

Mit der Leistung im letzten Spiel in Horn zeigt sich Mörec zufrieden: „Wir haben uns nach der Niederlage in Steyr nicht aus der Ruhe bringen lassen und in Horn die richtige Reaktion gezeigt. Es spricht für die Mannschaft, dass sie das Spiel ruhig und geduldig bis zum Abpfiff zu Ende gespielt und nie nachgelassen hat. Das werden wir auch gegen Blau Weiß Linz brauchen.“

Das kommende Duell zwischen dem zweitplatzierten FAC (59 Punkte) und dem Tabellendritten aus Linz (50) verspricht ein großes Fußballfest mit Flutlicht-Atmosphäre am FAC-Platz zu werden. Die Gäste aus Linz zeigten sich zuletzt in guter Form, erkämpften ein 1:1-Unentschieden gegen den Tabellenführer SC Austria Lustenau und holten bei den Young Violets Austria Wien (4:1) sowie gegen den FC Wacker Innsbruck (3:0) deutliche Siege.

Im FAC-Trainerteam weiß man über die Stärke des Gegners Bescheid: „Blau Weiß Linz ist amtierender Meister und auch heuer wieder eine der besten Mannschaften der 2. Liga. Sie spielen einen sehr vertikalen Fußball und haben ihre Qualität zuletzt gegen Lustenau wieder unter Beweis gestellt“, so Mörec.

Der FC Blau Weiß Linz überzeugt in dieser Saison insbesondere mit seiner Heimstärke. In 14 Spielen kassierten die Blau-Weißen Zuhause nur eine einzige Niederlage, diese setzte es mit 0:2 im Hinspiel gegen den FAC in der 13. Runde. „Im Hinspiel haben wir die erste halbe Stunde verschlafen, hatten Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind und haben die Partie erst nach der Pause gedreht. Wir erwarten ein ähnlich knappes Spiel am Freitag“, betonte Mörec.

„Wenn man so lange im Titelrennen dabei ist, will man es am Ende auch schaffen" 🗣



Alles zum vorletzten Heimspiel des Jahres gegen @BlauWeissLinz gibt es hier in unserer Vorschau 📰👉 https://t.co/naH17McSJX



Tickets 🎫 https://t.co/jaDrEEvywI #Wirfürden21 pic.twitter.com/fe0jxanRGB — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) May 4, 2022

"Wenn man so lange im Titelrennen dabei ist, will man es am Ende auch schaffen"

Mit einem Punktgewinn am Freitag wäre der FAC Wien nicht mehr vom 2. Platz zu verdrängen und würde sich damit bereits mindestens zum Vizemeister 2021/22 krönen. Die Zielvorgabe in der Hopfengasse ist jedoch eine andere: „Wenn man so lange im Titelrennen dabei ist, will man es am Ende auch schaffen. Wir werden alles tun was wir können, um dieses Ziel zu erreichen, müssen aber weiterhin von Spiel zu Spiel denken und unsere Hausaufgaben erfüllen.“

Tickets für den Schlager gegen Blau-Weiß Linz sind online auf www.fac.at, zu den Bürozeiten (Mo-Do, 09-13 Uhr) in der FAC-Geschäftsstelle sowie am Spieltag an der Abendkassa ab 19:00 Uhr erhältlich.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL