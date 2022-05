Ladislav Duda, 24, ist leidenschaftlicher Jungunternehmer und Gründer von "Training for Champions" – einer Fußballagentur, die Trainingslager in der Slowakei organisiert. Ligaportal stellt das Unternehmen exklusiv vor. Ein Gespräch über Zielgruppen, das Besondere am Standort Slowakei, das einzigartige Bergklima in den Karpaten, UNESCO-Biosphärenreservate, tägliche Herausforderungen und ambitionierte Ziele für die Zukunft.

Herr Duda, was hat es mit Ihrem Unternehmen "Training for Champions" auf sich?

Training for Champions ist eine 24/7 Full-Service-Fußballagentur, die Trainingscamps und Freundschaftsspiele in der Slowakei organisiert. In naher Zukunft werden weitere Austragungsländer folgen. Darüber hinaus arbeiten wir bereits mit Agenturen aus anderen Ländern zusammen.

Welche Zielgruppe sprechen Sie mit Ihren Trainingscamps an?

Unsere Zielgruppe sind vor allem Profiklubs aus den ersten und zweiten Ligen. Dabei betreuen wir jede Mannschaft individuell und gehen gezielt auf ihre Wünsche ein.

Können auch Amateurmannschaften Trainingslager bei Ihnen buchen?

Selbstverständlich, wenn für Amateurklubs ein Auslandstrainingslager infrage kommt, sind sie bei uns herzlich willkommen.

Was ist das Besondere am Standort Slowakei?

Der Fußball in der Slowakei boomt. Es wird viel Geld in die Infrastruktur investiert, Stadien und Trainingscenter werden gebaut und Ende Juni findet dort die U19 Europameisterschaft statt.

Im Landesinneren in den hohen Tatras – dem höchstgelegenen Teil der Karpaten, herrscht Höhenklima. Das Bergklima beziehungsweise die Höhenluft wirkt sich nachweislich positiv auf den menschlichen Körper und Organismus aus und eignet sich daher perfekt für Trainingslager.

Aufgrund dessen, dass in den Tatras international hoch angesehene Skigebiete angesiedelt sind, ist die Infrastruktur sehr modern und entwickelt. Außerdem gehört das Gebiet zum UNESCO-Biosphärenreservat.

Wie können die Trainingscamps gebucht werden?

Trainingscamps können unkompliziert und schnell auf unserer Website gebucht werden. Zurzeit kommen regelmäßig neue Partner und Locations hinzu, das Angebot wird laufend aktualisiert.

Sie sind Jungunternehmer und haben "Training for Champions" gegründet, mit welchen Herausforderungen haben Sie aktuell zu kämpfen?

Ich hatte schon immer den Traum, mich im Fußballbusiness selbständig zu machen. Es gibt jeden Tag neue Herausforderungen, die ich dankend annehme, um mich weiterzuentwickeln, besser zu werden und neue Sachen zu lernen.

Welche drei Eigenschaften haben Sie dahin gebracht, wo Sie gerade sind?

Ehrgeiz, Humor und Vielseitigkeit.

Wo sehen Sie Ihr Unternehmen in fünf Jahren? Welche Ziele stecken Sie sich?

Wir wollen zu den Besten der Besten gehören und uns im Weltfußball einen Namen machen. Es stehen viele neue interessante Projekte an, auf die man gespannt sein darf.

Wie können Sie unsere Leserinnen und Leser am besten erreichen?

Am einfachsten eine persönliche Nachricht an mich Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder alternativ über unsere Website www.ladislavduda.eu. Dort findet man alle Informationen.

Herr Duda, wir danken Ihnen für dieses Gespräch und wünschen alles Gute für die Zukunft.

Ladislav Duda »Training for Champions«

Phone: 43 699 108 25 251

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Website: www.ladislavduda.eu