Ein Ländle-Trio bleibt beim SC Austria Lustenau, nach 28 Runden in der ADMIRAL 2. Liga Spitzenreiter mit zwei Punkten Vorsprung vor den verbleibenden zwei Runden auf Verfolger FAC, an Bord. Mit Fabian Gmeiner (25 Jahre), Jan Stefanon (23) und Raul Marte (20) haben drei Spieler aus Vorarlberg ihren Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert.

V. li.: Raul Marte, Sportkoordinator Alexander Schneider, Fabian Gmeiner und Jan Stefanon.

Fabian Gmeiner wechselte im Sommer 2020 nach einigen Stationen in Deutschland zur Austria und stand seither in 57 Pflichtspielen auf dem Platz. In dieser Saison absolvierte der mehrfache österreichische Nachwuchsnationalspieler 26 Spiele für Grün-Weiß und bereitete dabei drei Treffer vor.

Offensivkicker Jan Stefanon stieß im Winter 2021 vom VfB Hohenems ins Reichshofstadion und war im Trikot der Austria in insgesamt 40 Einsätzen bis dato an neun Toren direkt beteiligt. Gegen den FC Dornbirn und gegen den Kapfenberger SV trug sich der pfeilschnelle Angreifer kürzlich zweimal in die Schützenliste ein.

Von der Vorarlberger Fußballakademie schaffte Raul Marte zur Spielzeit 2020/21 den Sprung nach Lustenau. Nachdem ihn im vergangenen Herbst eine Herzmuskelentzündung zu einer längeren Pause zwang, feierte er im März beim Auswärtsspiel in Innsbruck sein Comeback.

"Fokus auf Spieler aus Vorarlberg wird auch in Zukunft immer Basis des Vereins sein"

Sportkoordinator Alexander Schneider: „Wir freuen uns sehr die Verträge mit den drei „Vorarlberger Jungs“ verlängert zu haben. Es zeigt deutlich, dass die Austria sehr interessant für heimische Akteure und deren Karriereperspektiven ist. Zudem stehen die Spieler repräsentativ für die verschiedenen Stufen, die regionale Talente bei der Austria durchlaufen können. Fabi ist inzwischen durch seine Leistungen auf und seinem Verhalten neben dem Platz zu einem echten Führungsspieler und einer Identifikationsfigur in Grün-Weiß geworden. Jan hat seine ersten Schritte im Profifußball erfolgreich bei der Austria genommen und will jetzt gemeinsam mit uns eine neue Stufe erreichen.

Raul hat bei den Amateuren direkt überzeugt und sich für die Profimannschaft interessant gemacht. Obwohl er durch seine Krankheit ein sehr schweres und forderndes letztes Jahr hatte, sind wir total davon überzeugt, dass er nun voll durchstarten wird. Diese regionale Identität und der Fokus auf Spieler aus Vorarlberg, welche auch in Zukunft immer die Basis des Vereins sein werden, gepaart mit den diversen Möglichkeiten, die sich aus unserer internationalen Kooperation und Ausrichtung ergeben, sollen dafür sorgen, dass die Austria den erfolgreich gestarteten Weg auch in der Zukunft weiter bestreitet."

Fotocredit: SC Austria Lustenau