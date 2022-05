Der amtierende Meister der ADMIRAl 2. Liga - FC Blau-Weiß Linz - will diese Saison allzugern mit dem derzeit 3. Rang beenden. In den verbleibenden beiden Partien gegen den FC Liefering - Personal-Hofmann-Stadion am Freitag, 13. Mai, ab 18:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - und Sonntag, 22. Mai, in Kapfenberg, hat es die Scheiblehner-Elf in eigener Hand. Während Sportdirektor Tino Wawra "alle Hände voll zu tun" hat, um zum Start der neuen Saison (22. Juli) eine schlagkräftige Truppe bei der "Mission Aufstieg" zu stellen. Wawra verriet im Gespräch mit Ligaportal u.a., wie der Status Quo betreff Ronivaldo ist...

Sportdirektor Tino Wawra (FC Blau Weiß Linz) über...

...einen Transfer des 33-jährigen Brasilianers & Tor-Garanten Ronivaldo (in dieser Saison bisher 20 Tore für Wacker Innsbruck): "Wir hatten zwei, drei gute Gespräche und schauen, dass wir uns bis Ende der Saison weiter annähern. Es geht jetzt um das Feedback und dass wir uns weiter annähern."

...ob der "Ball" beim Brasilianer liegt: "Mehr oder weniger. Bei ihm und vor allem seinem Berater. Wir haben ein Angebot gemacht. In den nächsten Wochen sollte schon eine Entscheidung fallen, nach Saisonende ist drei Wochen Pause und bis zum Trainingsstart in die neue Saison brauchen wir Planungssicherheit. Länger werden wir nicht warten. Fakt ist, dass Ronivaldo unser absoluter Wunschspieler ist."

...wann Trainingsstart ist für die Saison 2022/2023: "Montag, 13. Juni."

...auf welchen Positionen neben einem Torjäger weiters Neuverpflichtungen geplant sind: "Nach dem Weggang von Bernhard Janeczek auf der Innenverteidiger-Position, da haben wir noch Bedarf und brauchen noch einen. Einen Linksfuß. Auf der Sechserposition haben wir eine Basis mit zwei gestandenen Spielern, doch wir wollen noch einen erfahrenen, zentralen Mittelfeldspieler."

"Wir sollten nicht zu viel verändern"

...punktuelle Neuverpflichtungen hinaus: "Wir sollten nicht zu viel verändern. Unsere Mannschaft ist eine Einheit - auch außerhalb des Platzes."

...ob das neue Stadion am Donaupark rechtzeitig im Sommer 2023 fertig wird: "Es muss bis dahin fertig werden."

...neues Stadion über Möbelhaus: "Es ist über dem Lager des Möbelhauses. Das Möbelhaus selbst wird daneben (Anm.: an Hafenstraße) gebaut und erst in paar Jahren fertig sein."

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at