Das dramatische Fernduell um den Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga zwischen ADMIRAL 2. Liga-Spitzenreiter SC Austria Lustenau und Verfolger FAC in die letzten beiden Runden der Saison 2021/2022. Zwei Punkte beträgt der Vorarlberger-Vorsprung auf die Wiener nach 28 Spieltagen auf dem grünen Rasen, was sich allerdings "am grünen Tisch" noch ändern könnte, weil die prekäre Situation des FC Wacker Innsbruck auch das Team aus dem Ländle treffen könnte. Um den eigenen Aufstieg zu sichern, hilft der Aufstiegs-Aspirant Nr. 1 dem Tiroler Traditionsklub und zehnmaligen Österreichischen Meister finanziell.

Keine selbstlose Unterstützung, denn sollte der Tiroler Traditionsklub die Saison nicht zu Ende spielen können, würden alle bisherigen Ergebnisse gestrichen. Zum Nachteil für Liga-Leader Austria Lustenau, das dann vom FAC abgelöst würde am Tabellenthron. Grund: den Vorarlbergern kämen drei Punkte abhanden, dem FAC nur einer.

Logisch, dass es im Interesse der Elf von Chefcoach Markus Mader liegt, dass der andere West-Klub aus Innsbruck in den kommenden beiden Partien antritt.

"Alles tun, um FC Wacker bis Saisonenende zu unterstützen"

Wie die Tiroler Tageszeitung berichtet, übernehmen nun dem Klub nahestehende Personen die Kosten für die Busfahrt des FC Wacker zum Auswärtsspiel beim SKN St. Pölten - Freitag, ab 18:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker.

SC Austria Lustenau-Vorstandssprecher Bernd Bösch erklärte zudem, "alles zu tun", um den FC Wacker bis zum Saisonende zu unterstützen.

