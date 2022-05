Nachdem sich ein Sponsor aus dem Vereinsumfeld des SC Austria Lustenau - wie berichtet - bereit erklärt hat, bei Krisenklub FC Wacker Innsbruck die Busfahrtkosten für das letzte Auswärtsspiel in der ADMIRAL 2. Liga beim SKN St. Pölten - Freitag, 13. Mai, ab 18:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - zu übernehmen, ist das anhand der prekären Situation des Tiroler Traditionsklubs ein "Tropfen auf den heißen Stein". Die große Ungewissheit über die Zukunft des 10-fachen österreichischen Meisters geht weiter, jetzt droht gar ein Geisterspiel am letzten Spieltag gegen den FC Mohren Dornbirn 1913.

Wacker-Fans am Tivoli - könnte im letzten Zweitliga-Spiel gegen Dornbirn am Sonntag, 22. Mai, ausbleiben

Frist von Tiroler Gebietskrankenkasse läuft Sonntag aus

So hat die Profi-GmbH beim FC Wacker Innsbruck ein Ablauf-Datum beim "Zweitliga-Auslaufmodell". Am Sonntag läuft eine Frist der Tiroler Gebietskrankenkasse aus, die dem verschuldeten Verein ausstehende Zahlungen vorerst gestundet hatte. Ein Geldgeber hat sich gemäß Medienberichten bis dato nicht gefunden.

Schon am Montag könnte demnach Konkurs angemeldet werden. Ein Konkursantrag noch vor der letzten Saisonrunde wäre jedoch nicht gleichbedeutend mit dem Spielausfall der letzten Runde in dieser Saison in der ADMIRAL 2. Liga gegen den FC Dornbirn, wie es vonseiten des Vereins verlautete.

Geisterkulisse beim Abgang-Match?

Doch könnte die Partie gegen die Vorarlberger zum Geisterspiel mutieren, um Ausgaben etwa für Security einzusparen. Der VIP-Club war schon zuletzt nicht mehr geöffnet. Im Hintergrund kämpft der Tiroler Traditionsklub darum, die im Verein weilende Amateur-Sparte samt Nachwuchs- und Frauenabteilung zu retten.

Die Reise nach St. Pölten tritt Wacker per Tagesfahrt an. Am Spieltag - Freitag, dem 13. - geht es von der Tiroler in die niederösterreichische Landeshauptstadt, unmittelbar nach der Partie wieder retour.

Redaktion Ligaportal