Freitag, der 13. Mai...soll ein Glückstag bzw. -Abend werden für den Floridsdorfer Athletiksport-Club, der zum letzten Auswärtsspiel der Saison 2021/22 in die Steiermark reist. Wo der Tabellenzweite und zwei Zähler hinter Liga-Leader SC Austria Lustenau liegende FAC in der 29. Runde der ADMIRAL 2. Liga auf den SV Licht-Loidl Lafnitz trifft - ab 18:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Gegen den Tabellenvierten konnten die Wiener bisher noch nie gewinnen, außerdem haben die Lafnitzer einen Lauf und liebäugeln noch mit Rang 3, auf dem derzeit der FC Blau-Weiß Linz mit nur einem Zähler Vorsprung liegt.

Das Rennen im Fernduell zwischen Verfolger FAC und Spitzenreiter Austria Lustenau um den Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga ist derzeit kaum an Spannung zu überbieten. Die Elf von Chefcoach Mitja Mörec verbuchte zuletzt gegen den FC Blau Weiß Linz - amtierender Zweitliga-Meister - durch den 2:0-Heimerfolg drei wichtige Punkte und hält den Aufstiegskampf somit nachwievor offen. Bei einem Punktverlust der Vorarlberger am Freitag in Horn haben die Wiener erneut die Chance, die Tabellenführung zu übernehmen. In den abschließenden beiden Runden finden ja die Spiele zeitgleich statt.

Das Hinspiel gegen den SV Lafnitz gehört zu einem von nur fünf Spielen der Floridsdorfer in der bisherigen Saison, in der man sich mit einem Remis zufriedengeben musste. Beim 2:2 am FAC-Platz sorgte Innenverteidiger Christian Bubalovic für die zwischenzeitliche 2:1-Führung.

Dass es im Rückspiel noch um so viel geht, ist für den 30-jährigen 1,91-Meter großen Innenverteidiger mit kroatischen Wurzeln eine große Motivation: „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir immer noch im Aufstiegskampf sind. Die letzten drei Jahre ging es kurz vor Schluss meist um nicht mehr viel, aber heuer noch um alles. Wir müssen in erster Linie auf uns schauen und unsere Spiele gewinnen. Ansonsten hoffen wir, dass Horn den Lustenauern vielleicht einen Strich durch die Rechnung macht. Wir haben keinen Druck und genießen einfach diese geile Saison. Ganz Wien schaut auf uns.“

"Haben noch unglaubliche Chance, nächste Saison Bundesliga zu spielen"

Positiv gestimmt und gleichzeitig top-motiviert zeigt sich zwei Tage vor dem Duell auch FAC-Cheftrainer Mitja Mörec: „Wir haben noch die unglaubliche Chance in der nächsten Saison in der Bundesliga zu spielen, weshalb jeder beim FAC alles geben muss, um gegen Lafnitz zu gewinnen. Es wird keine leichte Aufgabe sein, aber wir sind alle sehr konzentriert und fokussiert.“

SV Lafnitz seit 7 Spielen in Liga und auch gegen FAC unbesiegt

Mit dem SV Lafnitz wartet im letzten Auswärtsspiel jedoch ein Gegner, den der FAC bisher noch nie besiegen konnte. In sieben Spielen gab es vier Remis und drei Lafnitzer Siege. Zudem ist der SV Lafnitz seit sieben Liga-Partien ungeschlagen, die letzte Heimniederlage setzte es im November 2021.

Lob für den kommenden Gegner gibt es daher auch von Christian Bubalović: „Lafnitz ist eine erfahrene Mannschaft mit vielen gestandenen Spielern, die auch Bundesliga-Erfahrung vorweisen können. Wir müssen, so wie in den letzten Spielen, voll attackieren und vor dem Tor eiskalt sein.“

Den Bann am Freitag zu brechen und erstmals drei Punkte aus Lafnitz mit nach Wien zu nehmen, ist für FAC-Chefcoach Mitja Mörec auch Kopfsache: „Gegen Linz hat man schon vor dem Spiel in der Kabine gespürt, dass die Mannschaft fokussiert ist und weiß, worum es geht. Die Spieler haben unseren taktischen Plan zu einhundert Prozent umgesetzt und den Gegner komplett neutralisiert. Genauso müssen wir es auch am Freitag angehen.“

Fernduell um Platz in Lafnitz & Horn

Während es für die Mannschaft von Philipp Semlic noch um den dritten Platz in dieser Saison geht, steht für den FAC ein möglicherweise entscheidender Spieltag vor der Tür. Gewinnen die Floridsdorfer in Lafnitz, ist der erneute Sprung an die Tabellenspitze möglich, sofern Austria Lustenau beim SV Horn maximal ein Remis holt. Gelingt dem FAC in der Steiermark kein Sieg, könnten sich die Vorarlberger mit einem Erfolg in Horn vorzeitig den Meistertitel und den Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga sichern.

Tickets für den Fan-Bus nach Lafnitz gibt es zu den Bürozeiten in der FAC-Geschäftsstelle (Mo-Do, 09-13 Uhr) und in der FAC-Sportkantine (Mo-Do, 16-21 Uhr).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL