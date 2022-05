Hochspannung weiter im Aufstiegs-Rennen der ADMIRAL 2. Liga im Fernduell zwischen Liga-Leader SC Austria Lustenau und Verfolger Floridsdorfer AC. Zwei Runden vor Saisonende haben die Vorarlberger zwei Punkte Vorsprung. Beide gastieren in Runde 29 am Freitag, den 13. Mai, zeitgleich auswärts. Der Spitzenreiter aus dem Ländle in Horn und der FAC vor der großen Hürde SV Lafnitz. Die Steirer seit sieben Spielen unbesiegt in der Liga und auch auch gegen die Wiener. Was tippt Ligaportal-Experte und Ex-FC Bayern München-Profi Manfred Bender, ehemals Trainer bei Austria Klagenfurt?

Der SC Austria Lustenau geht in die vorletzte Runde aus der Pole-Position. Gibt es nach der 29. Runde am Freitag, den 13., für die Fans des Liga-Leaders auch schon den Bundesliga-Aufstieg zu feiern? Wenn es nach Ligaportal-Experte Manni Bender geht noch nicht...damit es in der letzten Runde am Sonntag, 22. Mai, so richtig spannend bleibt und zum Herzschlag-Finale kommt.

Fr, 13.05.2022, 18:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - FAC Expertentipp: 1:2 "Das ist nochmal eine richtige Hürde für den FAC in Lafnitz, das seit sieben Spielen unbesiegt ist, gut drauf ist und auch eine Erfolgsbilanz gegen den FAC vorzuweisen hat. Die Steirer entführten schon im Herbst einen Punkt in Wien. Das wird ein Top-Spiel. Für den FAC zählt bei zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Lustenau und nurmehr zwei Spielen nur eines: sie müssen auf Sieg spielen. Damit es oben spannend bleibt. " Zum Live-Ticker

Fr, 13.05.2022, 18:30 Uhr FC Juniors OÖ - KSV 1919 Expertentipp: 1:3 "Die Juniors nach dem freiwilligen Abstieg zuletzt mit Achtungserfolgen, drei Spiele unbesiegt, darunter Siege gegen FC Liefering und zuletzt in Amstetten. Die Falken aus Kapfenberg zuletzt auch ganz okay." Zum Live-Ticker

Fr, 13.05.2022, 18:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - FC Liefering Expertentipp: 2:0 "Blau-Weiß Linz letzte Woche mit einer Auswärtsniederlage beim Zweiten FAC. Liefering wie man sie als junge Mannschaft kennt: wenig Konstanz, mal gewinnen...mal verlieren. Blau-Weiß Linz will sich sicher mit einem Heimsieg verabschieden von ihrer guten Saison. " Zum Live-Ticker

Fr, 13.05.2022, 18:30 Uhr FC Dornbirn - SK BMD Vorwärts Steyr Expertentipp: 2:0 "Wenn die Dornbirner natürlich nach meinem Tipp zuvor, dass Rapid II mit 2:0 bei den Young Violets gewinnt, gegen Steyr als Sieger vom Platz gehen, würden sie auf einem Nichtabstiegsplatz stehen. " Zum Live-Ticker

Fr, 13.05.2022, 18:30 Uhr SV Horn - SC Austria Lustenau Expertentipp: 1:1 "Machen wir´s mal richtig spannend für den letzten Spieltag und ein Remis, dann wird der letzte Spieltag im Fernduell um den Bundesliga-Aufstieg zwischen Lustenau und dem FAC richtig interessant." Zum Live-Ticker

Fr, 13.05.2022, 18:30 Uhr spusu SKN St. Pölten - FC Wacker Innsbruck Expertentipp: 3:0 "Wacker hat jetzt zumindest einen Sponsor gefunden, dass sie nach St. Pölten fahren dürfen oder können. Das ist eine ganz traurige Geschichte, dass sich der Verein nichtmal mehr die Busfahrt leisten kann. Ich hoffe nur, dass sie da spielen werden und es keine Punktabzüge gibt. Das wäre am vorletzten Spieltag sehr unfair gegenüber Austria Lustenau, weil ihnen ja dann drei Punkte abgenommen würden. Ich hoffe daher, dass das Spiel stattfindet. " Zum Live-Ticker

Foto: GEPA-ADMIRAL