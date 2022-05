Der SC Austria Lustenau ist eine Runde vor Saisonende Meister der ADMIRAL 2. Liga und kehrt damit nach 22 Jahren in die höchste Spielklasse zurück. Die Vorarlberger siegten auswärts beim SV Horn mit 2:1 und sind nach der gleichzeitigen 0:1-Niederlage des FAC Wien beim Vierten SV Licht-Loidl Lafnitz vor der finalen 30. Runde mit 5 Punkten Vorsprung nicht mehr von Rang 1 zu verdrängen. Kommt es damit zugleich zur Wachablösung im Ländle, da der SCR Altach in aktuter Abstiegsgefahr ist und als ADMIRAL Bundesliga-Schlusslicht bei vier Punkten Rückstand auf die SV Ried morgen beim FC Admira einen Sieg braucht?

Schaffte gleich in seinem ersten Jahr als Chefcoach vom SC Austria Lustenau den Bundesliga-Aufstieg: Markus Mader, der wenige Tage vor seinem 54. Geburtstag von seiner Mannschaft ein großes Geschenk vorweg erhielt. Im Vorjahr noch auf Rang 13, wurde der 13. Mai zum Glückstag für die Vorarlberger. Was für eine Saison-Bilanz diesmal: 21 Siege, je 4 Remis und Niederlagen, 65:26 Tore.

Der SC Austria Lustenau wird in der kommenden Saison erstmals seit 1999/2000 wieder in der ADMIRAL Bundesliga spielen. Prunkstück der Vorarlberger Meistermannschaft ist die Offensive, die mit bisher 65 Treffern, die mit Abstand torgefährlichste der Liga ist. Mit Haris Tabakovic stellen die Lustenauer zudem auch den Führenden der Torschützenliste, der bisher 26 Treffer erzielt hat und eine Runde vor Schluss als Torschützenkönig quasi feststeht.

Der Meisterteller wird im Anschluss an das letzte Spiel des Bundesliga-Aufsteigers am Sonntag, 22. Mai, gegen die Young Violets Austria Wien durch Bundesliga-Vorstand Alex Schwärzler übergeben.

26 Tore in 21 Spielen: der 27-jährige Schweizer Torgarant und klar die Liga-Torschützenliste anführende Haris Tabakovic hat großen Anteil am Aufstieg des SC Austria Lustenau...spielt ab Sommer beim künftigen ADMIRAL Bundesliga-Konkurrenten FK Austria Wien.

Freude, Erleichterung und Tabakovic´ Tränen im Lustenauer Lager

Ligaportal gratulierte Freitagabend nach Spiel-Abfiff Alexander Schneider, dem 28-jährigen, deutschen Sportkoordinator des Zweitliga-Meisters und Bundesliga-Aufsteigers und fragte nach über seine erste Gefühls-Gemengelage.

Alexander Schneider: "Pure Freude und Erleichterung. Der Verein hat so lange darauf gewartet. Es ist für alle ein großer Erfolg und die Emotionen sind groß. Wenn ich da Haris Tabakovic sehe, der den Verein verlässt (Anm.: der 27-jährige Schweizer und mit 26 Toren klar die Torschützenliste der 2. Liga anführend steht ab Sommer beim FK Austria Wien unter Vertrag) und heute nach dem Spiel weint."

Aufwärmen für den Aufstieg: die Elf von Chefcoach Markus Mader marschiert geradeaus und hochkonzentriert in die ADMIRAL Bundesliga.

Gratulation an Austria Lustenau & FAC für Konstanz, Nervenstärke und herausragende Saison!

Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer: "Herzlichen Glückwünsch an den SC Austria Lustenau zum Meistertitel in der ADMIRAL 2. Liga und dem Wiederaufstieg in die Bundesliga nach 22 Jahren! Wir haben in dieser Saison ein besonders packendes Titelrennen erlebt, in dem der FAC dem Favoriten aus Lustenau bis zuletzt alles abverlangt hat. Gratulation an beide Mannschaften zu dieser Konstanz und Nervenstärke und zu einer herausragenden Saison!"

