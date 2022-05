Im April knackte das Fußballportal erstmals die Sieben-Millionen-Marke bei den Visits (Besuche), im Mai folgte ein neuer Tagesrekord. Damit verteidigt Ligaportal.at seine Nummer-Eins-Position unter den digitalen Fußball-Angeboten in Österreich eindrucksvoll. Und auch im Mai entwickeln sich die Zahlen bislang prächtig. Alles zum neuen "All-Time-High" und aktuelle Zahlen erfährst du hier:

Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer der Ligaportal GmbH

Mehr als 1.000 Live-Spiele pro Wochenende im Live-Ticker, dazu ein umfassendes und topaktuelles digitales Info-Angebot für Fans: Nicht umsonst liegt das Ligaportal schon seit längerem auf Platz vier der beliebtesten österreichischen Apps. Zuletzt hat die Plattform gleich mehrere Zugriffsrekorde aufgestellt: So fiel im April die Marke von sieben Millionen Visits (Besuche) pro Monat, konkret waren es 7,13 Millionen (Web & App). Bei den Page Impressions (Seitenaufrufen) waren es sogar 55 Millionen. Und auch der klassische Fußball-Monat Mai entwickelt sich bislang äußerst positiv: 556.000 Visits innerhalb von nur 24 Stunden bedeuteten am Freitag, den 13. Mai einen neuen Tagesrekord. Zusätzlich gab es am 14. Mai auch einen neuen Höchstwert in der Kategorie „Concurrent Users“, also jener Zahl an Menschen, die in derselben Zeit das Angebot nutzen: Um 18.45 Uhr informierten sich knapp 50.000 User:innen auf Ligaportal.at, wie ihre Lieblingsteams abgeschnitten haben oder gerade performen.

Für Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer von Ligaportal.at, ist diese Rekordjagd natürlich etwas Hocherfreuliches: „Unsere Community hält uns in bewegten Zeiten nicht nur in großer Zahl die Treue, sondern wächst stetig weiter. Es macht mich wirklich sehr stolz, dass wir praktisch jedes Wochenende über neue Rekordzugriffe jubeln dürfen. Diese Zahlen sind eine Belohnung für den großen Einsatz der Kolleginnen und Kollegen.“

Mag. Michael Lattner, Co-Founder und IT-Chef der Ligaportal GmbH

Besonders zufrieden ist Arnitz mit der neuen Ligaportal-App, die nach einem umfangreichen Systemupdate nun noch stabiler und performanter läuft. „Hier möchte ich ein großes Lob an unseren IT-Chef Mag. Michael Lattner und sein gesamtes Team aussprechen. Denn die App ist unser Steckenpferd und gewinnt tagtäglich an Beliebtheit.“

Voll des Lobes ist der Geschäftsführer auch für die vielen Mitarbeiter:innen und Live-Ticker-Reporter:innen, die mit ihrem leidenschaftlichen User-generated-Content von den heimischen und internationalen Fußballplätzen das Ligaportal zu der Relevanz und Reichweite verholfen haben, die es heute genießt: „Ihnen bin ich für ihren täglichen Einsatz und auch für den Idealismus dankbar, mit dem sie ihren Beruf oder ihr Hobby ausüben. Genauso auch unseren User:innen für das Vertrauen und die große Treue.“





Die größten österreichischen Apps (April) App Besuche Seitenaufrufe Willhaben 61.180.627 1.208.892.779 ORF 30.475.381 208.803.746 Krone 12.226.721 73.805.283 Ligaportal 4.984.295 46.604.175 Vorarlberger N. 2.260.837 13.369.211 DREI 1.744.961 7.683.043 Kleine Zeitung 1.423.885 8.490.122 Wetter.at 1.285.364 18.658.587 Tele.at 1.081.099 6.535.653 Kurier 850.534 6.927.969 Oberösterr. N. 783.653 6.108.172 Tiroler Tagesz. 653.836 2.331.611 ÖFB / Fussballoe. 457.256 10.072.119 Salzburger N. 353.783 4.937.644 LAOLA1 318.118 1.753.209 Ichkoche 85.987 806.174 Derstandard 68.281 1.903.314 Diepresse 53.281 758.132 OE24 51.410 1.451.367 Quelle: ÖWA, mobil / App (April 2022)